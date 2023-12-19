Студия Marvel уволила известного актера Джонатана Мейджорса из-за приговора суда: подробности

Актер совершил нападение на экс-избранницу во время их отношений.

34-летний американский актер Джонатан Мейджорс, известный по роли суперзлодея Канга Завоевателя, признан виновным в домогательствах и физической расправе над его экс-возлебленной Грейс Джаббари.

Вчера, 18 декабря, такой приговор вынес суд. Студия Marvel сразу позаботилась о своей репутации. Поэтому разорвала контракт с Джонатаном.

Джонатан Мейджорс арестован / Фото: Associated Press

Как сообщают источники, 25 марта актер вместе со своей бывшей девушкой ехали в автомобиле. Между ними разгорелся конфликт, переросший в драку. По словам Джаббари, причиной стало сообщение от незнакомки, которая написала Джонатану: "Я хочу тебя поцеловать прямо сейчас". После этого актер резко схватил за руку экс-избранницу, сломав ей палец. Также он сделал ей порез за ухом. В момент, когда она пыталась сбежать из машины, Мейджорс силой затащил ее назад и ударил ее.

Джонатан Мейджорс арестован / Фото: Associated Press

Во время судебного заседания адвокат знаменитости сообщила, что он "намеренно не наносил никаких травм". И добавила, что звезда "все еще верит в расследование и надеется полностью восстановить свою репутацию". Об этом пишет The New York Times.

В конце концов Джонатана Мейджорса арестовали после того, как суд присяжных признал его виновным в нанесении телесных повреждений и домогательствах.

Экс-избранница Джонатана Мейджорса / Фото: Associated Press

Известно, что при участии Мейджорса в главной роли в следующем году планировались съемки киноленты "Мстители: Династия Канга". Однако после громкого скандала Marvel начало работать над переменами в сюжетной линии.

Напомним, недавно экс-жена лидера группы "Скай" Олега Собчука Мария ошеломила, что они с мужем разошлись после 20 лет брака. Она показала шокирующуюю переписку с бывшим, где он ей угрожает.

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