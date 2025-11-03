Ступка ответил на слухи о разрыве с бывшей из-за младшей на 35 лет любовницы: "Меня что-то повело"

Остап Ступка и Маргарита Ткач

Украинский актер Остап Ступка после неоднозначного заявления о свадьбе откровенно рассказал о своем романе с младшей на 35 лет театроведом Маргаритой Ткач.

Артист с прошлого года не скрывает свои чувства к девушке. Но вместе с публичными отношениями появилось немало слухов. Поговаривали, что Остап бросил свою третью жену Дарью из-за влюбленности в Маргариту. Но на этот раз звезда расставил точки над «і».

В интервью Славе Демину Ступка признался, что его чувства к Ткач зародились тогда, когда у него был «период одиночества». А это было еще в конце брака, когда он с Дарьей уже не имел ничего общего и жил в разных комнатах. Тем не менее, актер говорит, что очень благодарен бывшей за пройденный путь вместе.

«Это было формально. Мы жили под одной крышей, но в разных комнатах квартиры. Это переросло в дружбу. Оно не могло долго тянуться. Надо красиво разойтись, поблагодарить друг друга за проведенные годы и начинать что-то новое или сделать паузу. Тогда был период одиночества. Я очень не люблю это состояние. И меня что-то повело», — отметил артист.

Так, у Маргариты возникли чувства на третий месяц после начала активных свиданий. Возлюбленные съехались уже через полгода романа и до сих пор делят быт. Также театровед рассказала, что за это время ее уже приняла семья Остапа. В частности, она виделась с мамой и дочерью актера, а с остальными членами семьи она еще ждет возможности встретиться.

«С Димой мы не пересекаемся, потому что он далеко, но он обо мне знает. Мне важно было не иметь напряженных отношений. Устина старше на год. Кажется, что напряжение было некоторое время. Возможно, из-за ее желания не контактировать со мной. Но сейчас нормально общаемся. С Богданом еще не было возможности», — пояснила Ткач.

К слову, об отношениях со старшим на 35 лет мужчиной девушка говорит довольно спокойно. Но при этом предполагает, что причина выбора партнеров с большой разницей в возрасте заключается в ее детских травмах и отсутствии должного воспитания отца: «У меня сразу были отношения со взрослыми мужчинами. Думаю, из-за каких-то детских травм и того, над чем я сейчас работаю с терапевтом. Думаю, что да, скорее всего не хватало отца. Но есть и другие факторы конечно. Были симпатии со сверстниками, но не отношения».

