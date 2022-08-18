Ступка похвастался, как пил вместе с Билык шампанское на роскошной яхте в Майами – фото

Украинский актер Дмитрий Ступка показал, как отдыхал в США в компании певицы Ирины Билык.
Знаменитости сейчас находятся во Флориде.
Так, 24 августа Ступка проведет благотворительный концерт ко Дню Независимости Украины в Майами. В этом же городе недавно выступала Билык и позвала на сцену маму Наташи Королевой.
Теперь в перерыве между выступлениями звезды встретились на вечеринке на роскошной яхте. В Instagram-stories актер показал, как пил шампанское с легендарной артисткой. Они подняли бокалы за победу Украины.
Со своей стороны, Ирина призналась, что является поклонницей Ступки-младшего: "Счастлива, что вас увидела вживую".
Также Дмитрий сделал видеообзор яхты.
Засветилась на вечеринке и другая украинская певица Ассия Ахат.
После ужина компания вышла на палубу и наслаждалась ночным плаванием.
Напомним, бывший муж Ирины Билык, российский артист и фотограф Аслан Ахмадов вступился за нее на вечеринке в Москве. Россияне начали нелестно отзываться об украинской певице.
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