Ступка похвастался, как пил вместе с Билык шампанское на роскошной яхте в Майами – фото

Украинский актер Дмитрий Ступка показал, как отдыхал в США в компании певицы Ирины Билык.

Знаменитости сейчас находятся во Флориде.

Так, 24 августа Ступка проведет благотворительный концерт ко Дню Независимости Украины в Майами. В этом же городе недавно выступала Билык и позвала на сцену маму Наташи Королевой.

Теперь в перерыве между выступлениями звезды встретились на вечеринке на роскошной яхте. В Instagram-stories актер показал, как пил шампанское с легендарной артисткой. Они подняли бокалы за победу Украины.

Фото: instagram.com/stupka777

Со своей стороны, Ирина призналась, что является поклонницей Ступки-младшего: "Счастлива, что вас увидела вживую".

Фото: instagram.com/stupka777

Также Дмитрий сделал видеообзор яхты.

Фото: instagram.com/stupka777

Фото: instagram.com/stupka777

Фото: instagram.com/stupka777

Фото: instagram.com/stupka777

Засветилась на вечеринке и другая украинская певица Ассия Ахат.

Фото: instagram.com/stupka777

Фото: instagram.com/stupka777

После ужина компания вышла на палубу и наслаждалась ночным плаванием.

Фото: instagram.com/stupka777

Фото: instagram.com/stupka777

Напомним, бывший муж Ирины Билык, российский артист и фотограф Аслан Ахмадов вступился за нее на вечеринке в Москве. Россияне начали нелестно отзываться об украинской певице.

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