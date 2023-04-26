Ступка показал, как с экс-женой Логуновой и ее женихом 6-летие дочери в США праздновал

Украинский актер Дмитрий Ступка рассказал, что 25 апреля день рождения отметила его дочь Богдана.

Девочке исполнилось шесть лет. В сторис своей страницы в Instagram Ступка показал, как прошел этот день. В день рождения ребенка Ступка встретился со своей бывшей женой, стилисткой Полиной Логуновой и ее нынешним женихом-американцем.

Полина Логунова с дочерью / Фото: instagram.com/stupka777

Полина живет с дочерью и женихом в Лос-Анджелесе, Дмитрий – во Флориде. Судя по всему, Ступка прилетел в Лос-Анджелес, чтобы отпраздновать день рождения ребенка.

День рождения дочери Дмитрия Ступки / Фото: instagram.com/stupka777

Семья в тесном семейном кругу сходила в парк аттракционов, а также презентовала маленькой имениннице много подарков и праздничный торт. В свою очередь Логунова поделилась снимками, на которых ее возлюбленный вместе с Богданой и Дмитрием разрезает торт. Судя по всему, у девочки с отчимом сложились отличные отношения.

Богдане исполнилось 6 лет / Фото: instagram.com/stupka777

Дочь Дмитрия Ступки и жених Полины Логуновой / Фото: instagram.com/polinalogunova

Дмитрий Ступка с дочерью и женихом Полины Логуновой / Фото: instagram.com/polinalogunova

Напомним, что Дмитрий Ступка и Полина Логунова переехали из Украины в США в начале января 2022 года. Вскоре стало известно, что супруги развелись. Полина сумела обрести новую любовь. Ее избранником стал американец, с которым Логунова в Лос-Анджелесе открыла свой салон красоты. Мужчина уже сделал предложение Полине и вскоре они планируют сыграть свадьбу.

Полина Логунова с женихом / Фото: instagram.com/polinalogunova

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