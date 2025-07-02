Суд над P. Diddy: присяжные вынесли вердикт по четырем пунктам обвинения

P. Diddy / © Associated Press

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В США присяжные на судебном заседание вынесли вердикт по четырем пунктам обвинения по делу американского рэпера и продюсера P. Diddy, настоящее имя которого Шон Комбз.

Исполнителя обвиняют в рэкете, двух эпизодах сексуальной эксплуатации и перевозке с целью проституции. Как пишет TMZ, присяжные вынесли вердикт по четырем из пяти пунктов обвинения. В частности, в суде не могут прийти к согласию относительно обвинений рэпера в сговоре с целью рэкета.

Новое заседание состоится уже 2 июля. Присяжные либо примут вердикт, либо отправятся на дальнейшее обсуждение, либо примут частичный вердикт.

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P. Diddy / © Associated Press

Сейчас по делу P. Diddy приняли вердикт по таким обвинениям:

два — в сексуальной эксплуатации, связанной с бывшими партнершами Кэсси Вентурой и лицом под псевдонимом «Джейн»

два — в перевозке с целью проституции.

Если P. Diddy признают виновным в сексуальной эксплуатации, ему грозит не менее 15 лет заключения, за перевозку с целью проституции — до 10, за рэкет — пожизненно. Присяжные могут признать его виновным по всем пунктам или только по некоторым, или же оправдать. Их решение будет объявлено позже.

Сам P. Diddy вину не признает. Перед судом рэперу также предлагали сделку со следствием, но он ее отклонил.

Напомним, на суде свои показания дала бывшая девушка P. Diddy — Кэсси Вентура. Певица шокировала, как рэпер годами над ней издевался, а также раскрыла ошеломительные подробности печально известных «белых вечеринок».

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