Суд над скандальным комиком Щегелем: беглецу придется возместить миллион гривен

Скандальному комику Андрею Щегелю, который обманом сбежал из Украины, придется выплатить один миллион гривен основателю продюсерского центра "Comedy Space" Сергею Чудаеву.

В четверг, 5 октября, в Бориспольском горрайонном суде Киевской области состоялось очередное заседание по делу гореизвестного стендапера. На прошедшем заседании Чудаев обратился в суд с заявлением об увеличении размера возмещения морального ущерба в размере одного миллиона гривен, пообещавшего отдать на помощь ВСУ.

Сергей Чудаев в суде / Фото: instagram.com/chudaev_sergey

В ходе нового рассмотрения дела судья удовлетворил требование и принял данное заявление. Было принято решение рассматривать дело в общем исковом порядке согласно процессуальному регламенту и в условиях, заявленных Чудаевым.

Кроме того, как стало известно, на заседании 5 октября также явилась адвокат Щегеля. Сначала правозащитница не представилась собравшимся, но в ходе процесса заявила, что она представляет интересы комика. Как рассказал Чудаев, представительница Щегеля отказалась давать комментарии СМИ и запретила ее снимать, несмотря на то, что заседание было открытым.

Сергей Чудаев в суде / Фото: instagram.com/chudaev_sergey

"Щегель вину не признает и тем самым затягивает судебный процесс. Как мы знаем, Щегель сейчас находится в США, его нет в стране. Но я точно знаю, что Щегель следит за ходом событий. И сегодня наконец-то мы увидели хоть какую-то реакцию с другой стороны" — появился адвокат. Игра в молчание наконец-то закончится. Мы получим от другой стороны какие-то комментарии. Но все это произвело странное впечатление. А у меня возник вопрос в компетентности человека, который, кажется, не знает, как вести себя в публичном пространстве", – высказался продюсер.

Следующее заседание, на котором суд рассмотрит наказание беглецу, запланировано на 13 ноября.

Андрей Щегель / Фото: скриншот с видео

Бегство Андрея Щегеля из Украины – что известно

Напомним, что скандальный комик скрылся из Украины, воспользовавшись разрешением на гастроли за границей от Минкульта. Вместо концертов Щегель отправился в Турцию, где отметился заявлениями о том, что "украинские защитники сами выбирают погибать на войне". После волны критики в свой адрес комик отметился снова скандальным заявлением, в котором назвал "Украину — им цирк с попаянными дебилами". Впоследствии юморист все же извинился за скандальные слова. В настоящее время Щегель находится в США, где пытается получить право на длительное проживание.

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