Суд обвинил Адель в плагиате и призвал немедленно удалить ее популярную песню

Британская певица Адель оказалась в центре скандала.

Так, недавно певица больше не имеет права исполнять свой хит Million Years Ago, выпущенный в 2015 году. Дело в том, что он был признан плагиатом. Об этом пишет The Guardian.

Все началось с иска в суд бразильского композитора Тониньо Жераесе. Он обратился с просьбой пересмотреть сходство между композицией артистки и его музыкой на песню Mulheres, которую исполнил певец Мартинью да Вила в 1995 году.

"Это достопримечательность для бразильской музыки, которую часто копировали для создания успешных международных хитов", — отметил Фредимио Тротта, адвокат Жераеса.

В результате 62-летний Жераес все же был прав. Суд после экспертной оценки хитов принял сторону композитора и доказал его правоту. Поэтому в судебном порядке Адель приказали немедленно убрать хит Million Years Ago со всех стриминговых платформ.

Кроме того, Тониньо Жераэсе подчеркнул, что из-за плагиата он потерял немалую сумму гонорара. В итоге он дополнительно выдвинул свое требование выплатить ему 160 тыс. дол. моральной компенсации и возместить ущерб его продюсеру Грегу Керстину.

За несоблюдение требований к лейблам Адель, Sony и Universal, будут применены штрафы в размере 8 тыс. дол. Несмотря на это, обе компании все еще имеют возможность обжаловать судебное решение.

Напомним, недавно Адель шокировала фанов новостью о потере слуха и назвала причину.

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