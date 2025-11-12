- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 147
- Время на прочтение
- 2 мин
Суд оправдал 81-летнего звезду "Игры в кальмара" по делу о сексуальных домогательствах
Актера культового сериала «Игра в кальмара» полностью оправдали после трехлетнего расследования.
Южнокорейского актера и звезду сериала «Игра в кальмара» О Йон Су, которого обвинили в сексуальных домогательствах, официально оправдали.
Так, суд отменил приговор 81-летнему артисту. Судьи отметили, что он прошел курсы по вопросам сексуального насилия, а также учли, что инцидент произошел давно, поэтому показания заявительницы могли быть неточными, об этом пишет BBC.
«Есть вероятность, что память жертвы со временем была искажена, и когда есть сомнения — подсудимому должно быть предоставлено преимущество сомнения», — заявили судьи.
Сам актер после оглашения решения поблагодарил суд за «мудрое решение». О Йон Су выразил спокойствие относительно завершения громкого дела.
Что известно о скандале с участием О Ён Су
Обвинения против О Йон Су появились еще три года назад. Экс-коллега актера заявила, что в 2017 году он позволил себе неуместные прикосновения и поцеловал ее в щеку без согласия. Расследование сначала закрыли, однако впоследствии возобновили.
В 2024 году лауреата «Золотого глобуса» признали виновным и назначили наказание — восемь месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Актер тогда настаивал на своей невиновности, и теперь суд окончательно встал на его сторону.
Напомним, недавно стало известно, что американская актриса Салли Киркленд, известная по ролям в фильме «Брюс Всемогущий» и «Анна», ушла из жизни в возрасте 84 лет. Звезда умерла в госпитале, где находилась под наблюдением врачей.