Суд оправдал 81-летнего звезду "Игры в кальмара" по делу о сексуальных домогательствах

Южнокорейского актера и звезду сериала «Игра в кальмара» О Йон Су, которого обвинили в сексуальных домогательствах, официально оправдали.

Так, суд отменил приговор 81-летнему артисту. Судьи отметили, что он прошел курсы по вопросам сексуального насилия, а также учли, что инцидент произошел давно, поэтому показания заявительницы могли быть неточными, об этом пишет BBC.

«Есть вероятность, что память жертвы со временем была искажена, и когда есть сомнения — подсудимому должно быть предоставлено преимущество сомнения», — заявили судьи.

Сам актер после оглашения решения поблагодарил суд за «мудрое решение». О Йон Су выразил спокойствие относительно завершения громкого дела.

Что известно о скандале с участием О Ён Су

Обвинения против О Йон Су появились еще три года назад. Экс-коллега актера заявила, что в 2017 году он позволил себе неуместные прикосновения и поцеловал ее в щеку без согласия. Расследование сначала закрыли, однако впоследствии возобновили.

В 2024 году лауреата «Золотого глобуса» признали виновным и назначили наказание — восемь месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Актер тогда настаивал на своей невиновности, и теперь суд окончательно встал на его сторону.

