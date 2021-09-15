Суд отказал в смягчении приговора актеру Михаилу Ефремову

Артиста приговорили к 7,5 годам лишения свободы.

Российский актер Михаил Ефремов, которого приговорили к 7,5 годам лишения свободы, все же останется в тюрьме отбывать полный срок.

Так, второй кассационный суд отказал в удовлетворении изменения приговора. Об этом пишет "Интерфакс". В суде Ефремов заявил, что раскаивается в содеянном. Он просил суд смягчить ему приговор.

"Уважаемый суд, моя жизнь дала трещину, сначала долго болела моя мама, а потом не стало моей театральной мамы — художественного руководителя театра "Современник" Галины Волчек, театр прекратил для меня существовать, что говорить, я всего этого не выдержал и стал пить, стал виновником гибели человека. В это время, как черт из табакерки, появился адвокат Эльман Пашаев, добился домашнего ареста, началось своеобразное адвокатское шоу", — заявил артист в суде.

Ефремов добавил, что до сих пор не может себе простить того, что он не остановил своего защитника в агрессивных высказываниях в сторону пострадавших. Также он добавил, что вина за ДТП полностью на нем.

Защитники актера также настаивали на смягчении приговора, впрочем, прокурор отметил, что оснований для этого нет.

Заметим, что Михаила Ефремова был признан виновным по делу о смертельное ДТП, произошедшего в центре Москвы 8 июня и в результате которого погиб человек. Актер почти сразу признал свою вину и даже хотел попасть в СИЗО. В видеообращении к близким погибшего актер сказал, что во всем признается и не станет использовать связи, чтобы "отмазаться от тюрьмы".

22 октября артисту смягчили приговор. Мосгорсуд снизил наказание до 7,5 лет.

Напомним, недавно в России загорелась колония, в которой отбывает наказание актер Ефремов. Пожар возник в исправительной колонии №4 в пограничной с Украиной Белгородской области РФ.

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