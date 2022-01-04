Суд отклонил иск "малыша" со скандальной обложки культового альбома NIRVANA

Мужчина может подать второй иск до 13 января.

Суд Калифорнии отклонил иск Спенсера Элдена, который он подал против группы NIRVANA и будучи малышом в далеком 1991-м обнаженным украсил обложку альбома Nevermind.

В прошлом месяце представители группы NIRVANA попросили суд отклонить иск к коллективу, отметив, что аргументы Элдена не имеют оснований, пишет BBC.

Спенсер Элден в детстве на обложке альбома Nirvana / Getty Images

"Заявление Элдена о том, что фотография на обложке альбома Nevermind является "детской порнографией", несерьезная", - заявили адвокаты группы, отметив, что любой, кто имеет копию записи, будет "по теории Элдена виноват в хранении детской порнографии и это будет расцениваться как тяжкое преступление".

Адвокаты также добавили, что Элден использовал свое изображение на альбоме в личных целях. Он сделал тату с названием пластинки на груди, повторил этот скандальный кадр во взрослом возрасте, а копии обложки альбома с автографом продавал на EBay.

По словам представителей NIRVANA, срок давности по его иску истек в 2011 году, а это значит, что он слишком поздно подал в суд.

Спенсер Элден

В свою очередь юристы мужчины утверждают, что срок давности не имеет, пока альбом Nevermind продолжает продаваться в его нынешнем виде.

Окружной суд в Центральной Калифорнии разрешил Элдену внести изменения в иск и подать его во второй раз до 13 января. Если адвокаты мужчины успеют сделать это до установленного срока, они после этого не могут снова подать заявление.

Отметим, что в августе 2021-го Элден Спенсер, который будучи малышом, украсил обложку второго альбома Nevermind рок-группы NIRVANA, подал иск в суд на коллектив.

Он утверждает, что бывшие участники группы нарушили федеральные уголовные законы о детской порнографии и причинили ему "пожизненные страдания". Согласно заявлению Элдена, коллектив Nirvana "использовал детскую порнографию, чтобы улучшить продажу пластинок".

Отметим, маленький Спенсер предстал на фото в бассейне. На фотографии он тянется за долларовой купюрой. Тогда пластинка Nirvana разошлась безумным тиражом в размере 30 миллионов экземпляров, а вот маленькая модель получила всего 200 долларов гонорара. Обложку альбома выбирал покойный лидер NIRVANA Курт Кобейн.

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