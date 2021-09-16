Суд отклонил иск об изнасиловании против скандального Мэрилина Мэнсона

Женщина планирует подать повторный иск.

Суд США отклонил иск об изнасиловании, который бывшая девушка известного американского рок-музыканта Мэрилина Мэнсона выдвинула против него.

Как сообщает издание TMZ, это произошло 14 сентября из-за того, что срок исковой давности истек.

Сейчас у бывшей Мэнсона есть 20 дней, чтобы направить в суд повторный иск. Адвокаты женщины считают, что у нее есть все шансы, чтобы выиграть это дело.

Мэрилин Мэнсон / Associated Press

"Мэрилин Мэнсон хочет заставить нашу клиентку молчать и не говорить об изнасиловании. Мы внесем поправки в иск и укажем дополнительные детали в ближайшее время. Мы заставим Мэнсона ответить за свои действия", — говорит адвокат.

Отметим, что бывшая Мэнсона утверждала, что певец неоднократно насиловал ее, когда они встречались в 2011 году. Однако, долгое время она молчала.

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Напомним, скандал вокруг Мэрилина Мэнсона начался после того, как его экс-невеста, заявила, что он несколько лет оскорблял и издевался над ней. Впоследствии певица Фиби Бриджерс рассказала о " комнате для изнасилований " в доме Мэнсона.

В общем о физическом и психологическом насилии со стороны исполнителя рассказали уже более десятка женщин. Однако, сам музыкант утверждает, что такие заявления о насилии — это "ужасное искажение реальности". Звезда нанял круглосуточную охрану после обвинений в насилии.

Напомним, недавно всемирно известная канадская актриса и певица Аланис Мориссетт поделилась жуткими ранее неизвестными подробностями из своего прошлого. Артистка впервые рассказала, как ее 15-летнюю изнасиловали.

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