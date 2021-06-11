Суд разделил имущество Петросяна и Степаненко — его список занял 1000 листов

Громкий процесс длился три года.

В Хамовническом суде, что в Москве, завершился процесс распределения имущества между звездной экс-четой Евгением Петросяном и Еленой Степаненко.

Артисты прожили в браке почти 32 года и нажили дома, несколько квартир и ценные произведения искусства. Как пишет starhit.ru, во время заседания Степаненко и ее адвокатов все же удалось убедить в том, что разделить имущество нужно 50 на 50, а не так, что большая часть отходит артистке. Впрочем, без конфликтов не обошлось — юмористка спорила о том, какие именно 50% она хочет получить.

В частности, Елена настаивала, чтобы картина "Старый дуб" досталась именно Петросяну. Впрочем, ее получила Степаненко. Также артистке остались книги "Современные психопаты" и "Оккультизм и сексуальность".

Решение зачитывали несколько часов, а сам список ценностей занял около 1000 листов. Самым дорогим активом, за который судились эксы, стала недвижимость площадью 516 метров. Из нее Петросян хотел сделать музей, впрочем, дом на время процесса оккупировала Степаненко. Также бывшие делили 5 квартир.

Напомним, Евгений Петросян и Елена Степаненко официально развелись в ноябре в 2018 году. Артист предложил оставить жене большую квартиру, оборудованную под свой музей, впрочем, она отказалась. Вскоре юморист передумал оставлять жене имущество.

Через несколько месяцев тогда еще 74-летний артист женился на молодой помощнице. В марте в 2020-м в звезды и Татьяны Брухуновой родился сын.

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