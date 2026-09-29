Судья "МастерШефа" Владимир Ярославский признался в проблемах со здоровьем и назвал свой диагноз

Владимир Ярославский / © instagram.com/yaroslavskyi_vova

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Судья «МастерШефа» Владимир Ярославский пожаловался на проблемы со здоровьем и раскрыл свой диагноз.

Шеф-повар признался, что в свое время у него были серьезные проблемы со зрением, которые едва не привели к слепоте. У знаменитости было отслоение сетчатки глаза. К счастью, это вовремя заметили. Лазерным лечением удалось все исправить, а Владимир Ярославский с тех пор регулярно проверяет зрение.

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«Когда-то я чуть не потерял зрение из-за отслоения сетчатки. К счастью, тогда все вовремя заметили и провели лазерное лечение. С тех пор глаза для меня — то, что лучше регулярно проверять, а не ждать, пока что-то начнет серьезно беспокоить. Новости хорошие — с сетчаткой все хорошо», — поделился знаменитость.

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Владимир Ярославский / © instagram.com/yaroslavskyi_vova

То есть с сетчаткой все хорошо, но у Владимира Ярославского обнаружили другую проблему. У судьи кулинарного проекта диагностировали синдром сухого глаза. Шеф-повар говорит, что телефоны и экраны компьютеров дают о себе знать. Врачи уже назначили ему лечение. Знаменитость говорит, что будет соблюдать все рекомендации, и надеется, что вскоре избавится от синдрома сухого глаза.

«Нашли другую проблему — синдром сухого глаза. У меня есть ощущение сухости, с утра постоянно хочется потереть глаза, а на холоде они иногда, наоборот, начинают слезиться. Как оказалось, это тоже может быть связано с сухостью глаза. Врач назначила лечение. Все буду делать, как сказали, а потом расскажу вам, как прошло лечение и ощущаю ли разницу», — пообещал шеф-повар.

Владимир Ярославский / © instagram.com/yaroslavskyi_vova

Напомним, недавно лидер группы «Друга Ріка» Валерий Харчишин пожаловался на проблемы со здоровьем. На фоне этого коллективу пришлось отменить концерт.

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