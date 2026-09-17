Судья "МастерШефа" усыновил 4-летнего мальчика из детдома и показал фото своей семьи

Алекс Якутов с супругой

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Шеф-повар и судья проекта «МастерШеф» Алекс Якутов с женой Алей стали родителями сына Кирилла.

Звездные супруги состоят в браке уже почти 20 лет. Долгое время они пытались самостоятельно добиться пополнения в семье, но никак не удавалось. Алекс и Аля приняли решение об усыновлении четырехлетнего мальчика Кирилла, который рос в Ворзельском доме ребенка.

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Процесс занял у семьи не один год. В частности, родители традиционно проходили курс усыновителей, который длился два месяца. В то же время Алекс в период подготовки позаботился о большем доме с детской комнатой. И уже в августе семья Якутовых стала больше. Более того, в Сети часто замечают сходство мальчика с его папой.

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Алекс Якутов с женой и сыном

17 сентября, в День усыновления, новоиспеченные звездные родители рассказали больше о своем пути. По словам Али, уже с первых минут встречи с сыном они очень хорошо поладили и выяснили, что он очень общительный и «деловод». Такие встречи в детдоме проходили около полутора месяца.

«Не было сомнений. Мы очень много лет этого хотели. Сейчас он спит с нами, потому что ему важно побыть с родителями. Важно закрыть потребность в том, чтобы спать вместе, обниматься. Сейчас его любимая просьба: "Пожмакать". Он очень активный, любознательный, открытый. Он очень движовый, как мы говорим», — поделился Алекс с женой в интервью «Вікна СТБ».

Алекс Якутов с женой и сыном

Сейчас Кирилл все больше адаптируется к новой семье и называет родителей «папа» и «мама», если раньше обращался к ним по имени. Правда, в первые моменты в новом доме мальчик еще скучал по своим друзьям с детдома, а потом привык к новому образу жизни.

Напомним, недавно актриса Лиза Кудроу из сериала «Друзья» покорила появлением с сыном-красавцем Джулианом, который пошел по ее стопам. Они вместе посетили «Эмми-2026».

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