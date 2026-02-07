ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
79
Время на прочтение
1 мин

Судья нацотбора на "Евровидение-2026" Руслана возмутила грубым нарушением правил конкурса

Артистка агитировала голосовать за одну из финалисток, что делать нельзя.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Руслана

Руслана / © t.me/suspilne_eurovision_ukraine

Судья Национального отбора на межанродный песенный конкурс "Евровидение-2026" Руслана возмутила нарушением правил.

Произошло это, когда артистка комментировала выступление одной из участниц. Исполнительница не только рассекретила свою фаворитку Leléka, но и призвала голосовать за нее, сказав в эфире: "Я всех вас призываю выбрать на "Евровидение" в Вену в 2026 году Leléka".

Дело в том, что судьи нацотбора должны оставаться беспристрастными. Члены жюри могут выразить свою симпатию тому или иному участнику или назвать фаворита, но ни в коем случае не агитировать голосовать. А Руслана же это сделала.

Leléka на нацотборе на "Евровидение-2026"

Leléka на нацотборе на "Евровидение-2026"

Поэтому, в случае победы Leléka на нацотборе может разгореться громкий скандал. Другие финалисты могут требовать дисквалификацию результатов.

Отметим, в прошлом году похожая ситуация произошла с певицей Екатериной Павленко. Артистка должна была стать одной из членов нацжури от Украины на "Евровидении-2025". Однако тогда исполнительница поддержала украинского представителя - группу Ziferblat. А поскольку правилами EBU это запрещено, то Павленко заменили.

Напомним, ранее Jerry Heil заявила о возмутительном поступке технического отдела нацотбора на "Евровидение". Артистка сообщила, что ее конкурсный номер не показали полностью.

Дата публикации
Количество просмотров
79
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie