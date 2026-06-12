Судья шоу «МастерШеф» Мартыновская рассказала правду об отношениях с Ярославским и возможном браке

Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский

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Известные кулинары Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский уже давно остаются одной из самых обсуждаемых пар среди поклонников «МастерШеф», однако сама эксперт наконец объяснила, почему их отношения так и не переросли в роман.

Несмотря на многочисленные слухи о возможном романе, между Ольгой Мартыновской и Владимиром Ярославским сложился особый формат общения. Судья «МастерШеф» призналась, что они неоднократно обсуждали тему отношений и даже шутили о возможном браке.

Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский / © instagram.com/yaroslavskyi_vova

Впрочем, дальше разговоров дело так и не пошло. По словам Ольги, их объединяет крепкая дружба, основанная на доверии и взаимной поддержке. Именно поэтому коллеги остаются важными людьми в жизни друг друга. И хотя между ними есть теплые чувства, решающего шага никто так и не сделал.

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«У нас точно очень классная, крепкая дружба. Какая-то платоническая. Ярославский иногда говорит: „Женился бы на тебе“. Я говорю: „Да, давай, ну же?“», — со смехом поделилась Мартыновская в интервью Маше Ефросининой.

Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский / © instagram.com/olga_martynovska

В то же время кулинар откровенно объяснила, что причина вовсе не в конфликтах или несовместимости. Наоборот, с Владимиром ей легко и комфортно. Однако в отношениях она обычно обращает внимание на совсем другой тип мужчин, а между ними с Ярославским так и не возникла та самая искра, которая могла бы превратить дружбу в любовь.

«Это какая-то такая тактильность. Она как будто больше, чем дружеская, но ещё не та, когда возникает какое-то возбуждение. Вова говорит: „Так классно с тобой, так классно с тобой“. Я говорю: „А знаешь, почему нам так классно? Потому что ничего друг от друга не нужно“. Вот мы удовлетворяем друг друга лаской, заботой, прикосновениями, теплом, но нет претенциозности, кто кого там должен любить и что кому давать», — объяснила Ольга.

Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский / © instagram.com/yaroslavskyi_vova

Однако напомним, что недавно Ольга Мартыновская со смехом произнесла фразу о насилии над кошками и оправдалась.

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