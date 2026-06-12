Судья шоу "МастерШеф" Мартыновская со смехом выдала фразу о насилии над котами и оправдалась: что известно

Ольга Мартыновская / © instagram.com/olga_martynovska

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Шеф-повар и судья шоу «МастерШеф» Ольга Мартыновская оказалась в центре громкого скандала после резонансной фразы о животных, прозвучавшей в интервью Маше Ефросининой.

Так, во время разговора повар вспоминала своё детство и неожиданно призналась, что якобы «бросала кошек с крыши» и «привязывала петарды к их хвостам». Высказывание быстро разлетелось по соцсетям и вызвало волну возмущения среди пользователей. Особое внимание украинцы в Threads обратили на то, что история прозвучала с улыбкой, а ведущая в тот момент реагировала смехом.

С какой гордостью человек рассказывает о жестоком обращении с животными — это ужас

На**а своим примером показывать нынешним неадекватным подросткам, как издеваться над кошками. Где у нее мозги? Как это пропустили в эфир? Ефросинина смеется, смешно?

Ужасно, как весело она это рассказывает. И садист теперь называется «озорник»

Что я только что услышала? Волк в овечьей шкуре. Жестокость никуда не девается с годами. Ты либо воспитан любить животных, либо…

Дата публикации 10:31, 12.06.26 Количество просмотров 26 Ольга Мартыновская шокировала жестокими выходками с животными в детстве: ее гневно раскритиковали

Один из постов в Threads об Ольге Мартыновской от ведущего Артура Адамова

После критики первой на ситуацию отреагировала Ефросинина. В комментарии под анонсом интервью она пояснила, что резонансная фраза была неудачной «гиперболой», а не реальной историей из жизни гостьи. Также ведущая подчеркнула, что ни она, ни Мартыновская не поддерживают жестокое обращение с животными, и сообщила об удалении этого фрагмента из выпуска.

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«Мы понимаем, что одна из фраз, прозвучавших в этом интервью, вызвала негативную реакцию. Ни я, ни Оля не одобряем жестокое обращение с животными. Фраза была неудачной гиперболой со стороны гостьи, а не реальной историей из ее детства. Она была использована для эмоционального усиления мысли героини и не имела целью одобрение или нормализацию насилия в отношении животных. Мы удаляем этот эпизод из интервью. Приносим извинения всем, кого это могло обидеть или огорчить», — пояснила ведущая.

Скандал с Ольгой Мартыновской — реакция Маши Ефросининой

Впоследствии с заявлением выступила и сама Мартыновская. В своем фотоблоге она извинилась перед всеми, кого могли обидеть ее слова, и заверила, что не совершала насилия в отношении животных и не поддерживает такие действия. Вместе с тем она признала, что эта фраза была просто «гиперболой», и пообещала впредь быть более сдержанной в таких деликатных высказываниях.

«Хочу искренне извиниться за те неприятные ощущения, которые вам пришлось испытать во время просмотра моего интервью у Маши. Прошу прощения за преувеличение этой истории. Я точно не хотела задеть ваши чувства. Я не пропагандирую и не поддерживаю издевательства или насилие над животными. Должны быть только защита и любовь. Такого больше не повторится», — отметила кулинар.

Скандал с Ольгой Мартыновской — повар принесла извинения

На фоне скандала Мартыновскую публично поддержали её коллеги по проекту «МастерШеф». В частности, шеф-повар Владимир Ярославский подчеркнул, что знает Ольгу много лет и считает ее добрым и отзывчивым человеком. А судья шоу Эктор Хименес-Браво написал, что также знаком с ней уже 13 лет и может подтвердить ее заботливость и доброту.

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«Я против любого жестокого обращения с животными, без исключений. Я знаю Олю много лет — и знаю, какая она на самом деле. Кто хоть раз был на интервью перед камерой — знает, как легко сказать что-то не так, как имел в виду. Стресс, волнение, и ты уже звучишь совсем не так, как думаешь. Оля — добрый, искренний, отзывчивый человек, который делает тысячи добрых дел каждый день», — Владимир Ярославский.

«Олюня, мы знакомы уже 13 лет, и я знаю, какая ты добрая и отзывчивая. К тому же ты невероятно заботливая мама. Люблю тебя и обнимаю», — написал Экстор Хименес-Браво.

Скандал с Ольгой Мартыновской — реакция коллег из «МастерШефа»

Напомним, недавно певец Иво Бобул вызвал скандал в связи со своим резким похудением. Народный артист Украины довольно резко отреагировал на вопрос о методах такого кардинального преображения и пригрозил сорвать интервью.

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