Судья "Танцуют все" Поклитару впервые рассказал о заболевании и предстоящей операции

Украинский балетмейстер и хореограф Раду Поклитару откровенно рассказал о состоянии своего здоровья.

Так, знаменитость в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" признался, что долгое время страдает болезнью, связанной с его двигательным аппаратом. Звезда сначала лечился медикаментозным путем, но все же решился на операцию, чтобы в будущем иметь возможность продолжать работу.

Раду Поклитару

"Это одно из самых распространенных заболеваний. Это коксартроз – поражение тазобедренного сустава. И я с осознанием этого диагноза живу уже четыре года. А с болезнью на самом деле живу дольше. С одной стороны это последствия моей 48-летней деятельности в балете, а с другой – это могут быть люди, которые никогда не были в балетном зале и на балете и от этого все равно страдают. Это все решается. К сожалению, хирургическим путем. Но в этом нет ничего страшного. Я морально долго к этому шел. Думаю, что я справлюсь. Мне предстоит операция. Это не дает мне возможности работать, но я могу ходить и чуть-чуть даже бегать иногда. Но учитывая, что профессия хореографа предьявляет повышенные требования к мобильности и к двигательному апарату, придется менять. И буду как новенький!", – поделился Раду Поклитару.

Напомним, ранее хореограф прокомментировал, почему публично не высказывается о войне в Украине. Также Раду Поклитару объяснил, какую позицию занимает.

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