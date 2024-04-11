Судья "Танцуют все" Поклитару высказался об общении с Денисовой и Ямой и хейт вокруг них

Украинский балетмейстер и хореограф Раду Поклитару поделился, как относится к своим коллегам, хореографам Влада Ямы и Татьяне Денисовой, с которыми сотрудничал в рамках украинских телешоу и общается ли с друзьями из РФ.

Как признается знаменитость, в стране-агрессорке у него осталось немало знакомых. Впрочем, в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" Поклитару рассказал, что после полномасштабного вторжения разорвал какие-либо связи с ними и больше не строит творческих планов в РФ.

"Я учился в Перми шесть лет. Моя профессия артиста балета она родом оттуда. И мы не можем перемотать биографию обратно и сделать вид, что я не учился в Перми. Я работал в Белоруссии 10 лет. Я получил профессию хореографа там. Это нормальная постсоветская биография. Естественно у меня остались знакомые по ту сторону линии фронта. Конечно же количество общения сократилось нереально сразу. Творческие планы совместные они пришли к нулю. Остались буквально единицы людей, с которыми я общаюсь", – отметил артист.

Раду Поклитару

Также Раду рассказал о собственном отношении к коллегам, с которыми сотрудничал до полномасштабного вторжения в популярных телепроектах по танцам. В частности, балетмейстер отметил, что до войны он поддерживал довольно дружеские отношения с танцовщиками Владом Ямой и Татьяной Денисовой. Впрочем, сейчас уже не интересуется их жизнью и не общается с ними.

"Я с Татьяной общался и она была у меня до войны, она заезжала ко мне – прекрасный вечер. Мы больше не общались, я ее не видел. Я даже не знаю, где она сейчас в России или в Германии. Не очень сильно отслеживаю чужую жизнь и судьбы. Не знаю, где она. Я достаточно узко заточен под свою профессию. Я не сильно интересуюсь. Новости читаю только боевые сводки. Мы с Владом Ямой всегда были в очень хороших, милых отношениях. Таня была у мене в гостях дома, а Влад ни разу не был. Но мы нормально общались", – объяснил хореограф.

Напомним, ранее Раду Поклитару высказался о сотрудничестве с российским актером-путинистом Сергеем Безруковым. Хореограф также ответил, пытался ли с ним связаться во время полномасштабной войны.

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