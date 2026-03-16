ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
331
Время на прочтение
1 мин

Судья "Танцуют все" Франциско Гомес выходит замуж: как выглядит жених звезды

Избранник хореографа до деталей продумал предложение руки и сердца.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Франциско Гомес с женихом / © instagram.com/siscogomez

Британский хореограф афро-колумбийского происхождения Франциско Гомес, который запомнился украинцам своим судейством в шоу «Танцуют все», выходит замуж.

Так, знаменитость сообщил радостную новость в Instagram. Он опубликовал серию фото, как его возлюбленный сделал ему предложение. Событие произошло в живописном месте — альтанке, украшенной цветами и свечами. Гомес ответил согласием и признался, что это было «самое простое решение всей его жизни».

Молодожены живут за границей. В частности, Франциско строит танцевальную карьеру в Великобритании и США — снимается в телепроектах и учит танцовщиков. Еще с 2014 года хореограф заявлял, что мечтает о семье и никогда не скрывал, что является открытым геем. И в этом году его заветное желание воплотилось в реальность. Счастливую семью уже поздравляют звездные друзья и поклонники.

  • «Поздравление» — Мишель Андраде, Екатерина Кухар

  • Мой дорогой, я очень рада за тебя. Поздравляю!

  • Самая прекрасная новость, люблю вас обоих

Напомним, недавно ведущая Екатерина Осадчая показала семейную прогулку с мужем Юрием Горбуновым. Компанию супругам составили их подросшие сыновья.

Дата публикации
Количество просмотров
331
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie