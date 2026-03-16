- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 331
- Время на прочтение
- 1 мин
Судья "Танцуют все" Франциско Гомес выходит замуж: как выглядит жених звезды
Избранник хореографа до деталей продумал предложение руки и сердца.
Британский хореограф афро-колумбийского происхождения Франциско Гомес, который запомнился украинцам своим судейством в шоу «Танцуют все», выходит замуж.
Так, знаменитость сообщил радостную новость в Instagram. Он опубликовал серию фото, как его возлюбленный сделал ему предложение. Событие произошло в живописном месте — альтанке, украшенной цветами и свечами. Гомес ответил согласием и признался, что это было «самое простое решение всей его жизни».
Молодожены живут за границей. В частности, Франциско строит танцевальную карьеру в Великобритании и США — снимается в телепроектах и учит танцовщиков. Еще с 2014 года хореограф заявлял, что мечтает о семье и никогда не скрывал, что является открытым геем. И в этом году его заветное желание воплотилось в реальность. Счастливую семью уже поздравляют звездные друзья и поклонники.
«Поздравление» — Мишель Андраде, Екатерина Кухар
Мой дорогой, я очень рада за тебя. Поздравляю!
Самая прекрасная новость, люблю вас обоих
