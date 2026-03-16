Судья "Танцуют все" Франциско Гомес выходит замуж: как выглядит жених звезды

Франциско Гомес с женихом / © instagram.com/siscogomez

Британский хореограф афро-колумбийского происхождения Франциско Гомес, который запомнился украинцам своим судейством в шоу «Танцуют все», выходит замуж.

Так, знаменитость сообщил радостную новость в Instagram. Он опубликовал серию фото, как его возлюбленный сделал ему предложение. Событие произошло в живописном месте — альтанке, украшенной цветами и свечами. Гомес ответил согласием и признался, что это было «самое простое решение всей его жизни».

Молодожены живут за границей. В частности, Франциско строит танцевальную карьеру в Великобритании и США — снимается в телепроектах и учит танцовщиков. Еще с 2014 года хореограф заявлял, что мечтает о семье и никогда не скрывал, что является открытым геем. И в этом году его заветное желание воплотилось в реальность. Счастливую семью уже поздравляют звездные друзья и поклонники.

Франциско Гомес с женихом / © instagram.com/siscogomez

Франциско Гомес с женихом / © instagram.com/siscogomez

«Поздравление» — Мишель Андраде, Екатерина Кухар

Мой дорогой, я очень рада за тебя. Поздравляю!

Самая прекрасная новость, люблю вас обоих

