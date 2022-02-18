Судью нацотбора на "Евровидение" Лодыгина уволили из "Суспильного" после громкого скандала

Соответствующее решение было объявлено в наблюдательном совете НСТУ.

Только что стало известно, что Ярослав Лодыгин, который в этом году сидел в жюри нацотбора на "Евровидение-2022" и был председателем оргкомитета по нацотбору, уволили с должности члена правления Суспильного, которую он занимал с августа 2019 года.

С соответствующим решением выступили представители наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании (НСТУ).

Но как отметил у себя на Facebook член наблюдательного совета, председатель комитета по аудиту Общественного Вещания Вадим Миськый, увольнение произошло по соглашению сторон. Сообщается, что Лодыгин подал в отставку, а наблюдательный совет удовлетворил его заявление и уволил с должности члена правления.

Наблюдательный совет НСТУ принял решение об уходе Ярослава Лодыгина с должности члена правления Общественного вещания... Опубликовано Vadym Miskyi Пятница, 18 февраля 2022 г.

Отметим, что еще во время пресс-конференции после финала нацотбора Лодыгин заявил, что готов уйти в отставку, чтобы подтвердить чистую репутацию "Суспильного".

Как известно, среди прочего Лодыгин попал в скандал после комментария в адрес выступления группы Kalush Orchestra в финале нацотбора: "Мы уже несколько раз представляли себя как Украину, как украинцы, как такие люди из лесов, люди с гор в данном случае", — сказал тогда Лодыгин.

Читайте также: