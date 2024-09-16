Суханов, Гордеев, Грубич почтили наследие Довженко по случаю 130-летия со дня его рождения

Кинорежиссер и писатель Александр Довженко – одна из ключевых фигур украинского и мирового кинематографа.

Режиссера называли Гомером кино из-за его поэтического подхода к созданию кинолент. С него начался украинский кинематограф. Его "Земля" попала на первый Венецианский кинофестиваль. Фильм вошел в десятку лучших в истории, вдохновлял французских, английских, немецких, японских режиссеров.

Чествование наследия Александра Довженко по случаю 130-летия со дня его рождения / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Телеканал "1+1 Украина" присоединился к празднованию 130-летия со дня рождения художника. На киевской киностудии имени Довженко центральным событием стало открытие скульптурной композиции, героями которой стали Александр Довженко и кинооператор Даниил Демуцкий. Скульптор Владимир Щур воспроизвел эпизод со съемок фильма "Земля". Праздник продолжился марафоном молодого студенческого кино, демонстрацией фильмов Довженко "Земля", "Звенигора", "Ягідка кохання" и выступлением группы "Хуртовина".

Ведущие "1+1 Украина" и поделились своими впечатлениями от культурного наследия Александра Довженко

Константин Грубич

Константин Грубич / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"Снимал как-то сюжет для ТСН. Поехал в село Ярески в Полтавской области, где он снимал фильм "Земля". Встретился там с двумя женщинами, сестрами, им было лет под 90, которые помнили Довженко. Он жил у них во дворе, не хотел ночевать в доме, поэтому спал в летней кухне. Рассказывали, как запомнили, что режиссер ходил по пашне босиком, очень любил есть яблоки. Эти женщины тогда еще были малы, а что могут запомнить дети – что Довженко был очень добрым, рассказывал им какие-то интересные истории. На съемочной площадке с сельскими, которые снимались в массовке, был на ровне, ел с ними из одного горшка, не капризничал, всем интересовался. Александр Довженко - это о человечности, огромном таланте, о понимании себя и того, кто вокруг тебя, и умение правильно это передать образом, словом, видео", - говорит ведущий.

Егор Гордеев

Егор Гордеев / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"Александр Довженко у меня ассоциируется с киностудией, которую назвали в его честь. Это не просто место, которое назвали в честь случайного известного человека, а оно очень связано с режиссером. Там есть яблочный сад, который он сам высаживал, там самый большой кинопавильон Европы, где одновременно могут сниматься несколько фильмов. На киностудии я провел практически половину детства – для меня это была магия чего-то неизвестного и надежда на то, что у нас были люди и места, которые могут воспроизвести настоящий Голливуд. Поэтом для меня Довженко - это не "Зачарована Десна", а именно киностудия имени Довженко", – говорит ведущий.

Алексей Суханов

Алексей Суханов / Фото: instagram.com/suhanov.official

"У меня есть моя любимая цитата Довженко: "Бог в человеке. Он есть или нет. Но полное его отсутствие – это большой шаг назад и вниз. В будущем люди придут к нему. Не к попу, конечно, не к приходу. К божественному в себе. К прекрасному. К бессмертному. И тогда не будет удручающей серой скуки, зверского, тупого и скучного, безрадостного будня". Эта цитата Довженко в очередной раз доказывает тотальный эгоизм, жестокость, превосходство плоской человеческой натуры! И главное — неспособность даже в пустяках выполнять работу над ошибками и задавать простой вопрос: "А зачем я здесь? И что должен сделать, чтобы оправдать свое появление на этом земном шаре, превратив свое существование в настоящую жизнь?" – поделился ведущий.

130 лет Александру Довженко: возле киностудии открыли долгожданный памятник легенде кино

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