Суханов объяснил смелое заявление о 5 тыс. грн, которые ежемесячно тратит на жизнь в Киеве: "Смысл глубже"

Алексей Суханов / © instagram.com/suhanov.official

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Известный журналист и телеведущий Алексей Суханов, который недавно заявил о готовности к усыновлению, впервые объяснил свое нашумевшее заявление о своих ежемесячных расходах на жизнь в столице.

Дело в том, что недавно украинская блогерша распросила ведущего о его бюджете на месяц, которым он закрывает собственные ежемесячные потребности. Алексей, живущий в Киеве, назвал сумму в пять тысяч гривен. В Сети люди удивились такой цифре и обвинили шоумена во лжи. В интервью YouTube-проекту ТСН "Наодинці" шоумен расставил все точки над "i".

Суханов утверждает, что пользователи неправильно восприняли его слова. Он подчеркнул, что давал ответ с иронией, наделяя его глубоким смыслом.

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Алексей Суханов / © instagram.com/suhanov.official

"Вы тотально ничего не поняли. Поймите, что шутка бывает связанной не только с улыбкой на лице. Так же и ирония. Вы не поняли и ничего не прочитали. Вы зацепились за эти пять тысяч гривен, но нельзя воспринимать все так плоско. Это же была ирония. Мы теряем возможность прослеживать логику. Я еще потом сказал, что мы должны меняться и не только мечтать, но и прилагать усилия, чтобы у нас было не пять тысяч гривен, на которые нельзя выжить. Надо учиться читать между строк, а не хватать, как ворона все блестящее. Смыслы всегда немного глубже, чем поверхность", - пояснил звезда.

К тому же, всем хейтерам под видео Алексей пожелал всесторонне развиваться, чтобы воспринимать информацию в более широкой плоскости. И добавил, что на самом деле такая реакция на его слова смутила его.

"Когда я посмотрел на эти комментарии... Родненькие, ходите в театры, читайте книги, стихи, думайте, ходите в кино. Не забрасывайте свой мозг фастфудом. Чем мозг отличается от желудка. Мы в желудок можем забросить фастфуд и вечером это высрать, а мозг так не работает. То, что мы в него упрекаем, остается там — хотим мы или не хотим. Мы становимся плоскими. Мне это решительно не нравится", - добавил Суханов.

Напомним, недавно Алексей Суханов сделал заявление о сексуальных предпочтениях и есть ли у него любимый человек сейчас.