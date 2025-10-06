Суханов показал фото с поцелуем мужчины и поставил на место хейтеров, которые приписали ему камингаут

Алексей Суханов / © instagram.com/suhanov.official

Известный телеведущий Алексей Суханов отреагировал на слухи фанов относительно личной жизни.

Все началось с обычного поста звезды в Instagram, в котором он публично поздравил с днем рождения своего друга Алексея Прищепу. Публикацию для именинника Алексей дополнил их общей черно-белой фотографией, где они дружески обнимаются и целуются. Ведущий поблагодарил товарища за его присутствие в жизни.

"Спасибо, что ты есть и что ты рядом, мой дорогой и такой важный Человек!" — обратился к товарищу Суханов.



Однако не все подписчики восприняли этот пост адекватно. И в комментариях сразу появились намеки, что якобы это фото — "каминг-аут". И у телеведущего лопнуло терпение из-за такого недоразумения. Он отметил, что проявление нежности между мужчинами — это не повод для пересудов, а признак человечности. И дополнительно призвал избавляться от советского мышления, "больного воображения" и учиться проявлять "доброе и нежное отношение" независимо от пола.

"Если для Вас мужчина, который целует другого мужчину в щеку или в губы — что-то такое за пределами понятного, то чья это проблема? Работайте над собой! Ничего плохого или чего-то интимно-сексуального в этом нет! Только знак доброго и нежного отношения, потому что каждый из нас, независимо от пола, нуждается в нежности и доброте! Остальное — советский бред!" — резко написал шоумен.

