Гламур
905
1 мин

Суханов раскрыл истинную причину, почему София Ротару молчит о войне: "Одно обстоятельство мешает"

Артистка якобы хочет дать интервью, но есть один нюанс.

Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Алексей Суханов и София Ротару

Известный телеведущий Алексей Суханов раскрыл истинную причину, почему певица София Ротару молчит о войне в Украине, которую развязала Россия.

По словам знаменитости, исполнительница хочет дать интервью, где расставила бы все точки над "і", в том числе и относительно ее позиции. Однако Алексей Суханов на проекте "ИПсО и люди" уверяет, что София Ротару пока что этого не может сделать. Ведущий говорит, что на это есть определенное обстоятельство, которое не позволяет артистке дать интервью.

"Я бы хотел записать интервью с Софией Михайловной. Она отказывается. Она очень хочет говорить, но, поверьте мне, сейчас пока есть одно обстоятельство, которое ей мешает. Она не просто так молчит, как мне объяснили", - заверил Суханов.

София Ротару / © instagram.com/sofiarotaru.official

Ведущий отметил, что София Ротару не просто так молчит. Однако подробности Алексей Суханов раскрывать не может, поскольку не имеет права этого делать.

"Я не уполномочен (раскрывать - прим. ред.), но поверьте мне, она не просто так молчит, и ей это не безразлично", - пояснил ведущий.

Напомним, с началом полномасштабной войны София Ротару выбрала молчание. Тем не менее, артистка реагирует на события, которые происходят в Украине. Она публикует соответствующие посты в Instagram. С недавнего, когда был ужасный обстрел Тернополя, артистка красноречиво отреагировала на преступление оккупантов.

905
