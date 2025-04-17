Суханов рассекретил свои сексуальные предпочтения и в отношениях ли сейчас

Алексей Суханов / © instagram.com/suhanov.official

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Известный журналист и телеведущий Алексей Суханов сделал откровенное признание о личной жизни.

Знаменитость довольно редко высказывается об отношениях и предпочитает держать романы за семью замками. Но в интервью YouTube-проекту ТСН "Наодинці" Алексей Суханов впервые намекнул на свою пансексуальность. Ведущий уверяет, что его привлекают представители обоих полов: мужчины и женщины. Звезда добавляет, что в первую очередь при выборе любимого человека он руководствуется в основном внутренними качествами, а не полом.

"Я очень люблю красивых людей обоих полов. Но красота для меня, прежде всего, внутренняя. Потому что внешней красоты не бывает без внутренней красоты. Ты можешь родиться красивым человеком, но если в себе не лелеять красоту, то впоследствии все равно подурнеешь. Потому что это идет изнутри. Поэтому для меня существует категория людей красивых изнутри. А как можно не любить красивых людей? Они меня вдохновляют. Я радуюсь, когда вижу их глаза, физику движений, как они одеваются. Это наслаждение!" — поделился Суханов.

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Алексей Суханов / © instagram.com/suhanov.official

При этом ведущий рассказал о предпочтениях в сексе. По словам Алексея, во время интима он не изменяет своим принципам и занимается любовью исключительно с теми, кто ему очень импонирует своей внутренней красотой.

"У меня никогда не было в постели уродливых людей. В сексе были только красивые люди. Но я сторонник того, когда в постели только двое. Человек не определяется тем, с кем он живет: какого мнения, ориентации, возраста, статуса, национальности… Человек определяется своими чертами", — подчеркнул шоумен.

К слову, Суханов также заявил, что сейчас он влюблен. Впрочем, больше подробностей о любимом человеке рассказывать не стал, ведь считает, что во время войны хвастать личной жизнью не ко времени.

"Сейчас я влюблен. Нельзя жить без любви. Счастье любит тишину. Перед кем мне хвастаться?! Это крайне невежливо, когда сейчас люди теряют своих близких и любимых. Это неправильно и отсутствие уважения", — объяснил ведущий.

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