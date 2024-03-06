Суханов рассказал, сколько ему предлагали заплатить за украинское гражданство

Ведущий общественно-важного токшоу "Говорить вся країна" на телеканале "1+1 Украина" Алексей Суханов ошеломил, что ему предлагали сделать украинское гражданство за деньги.

В интервью для YouTube-проекта журналистки Рамины Эсхакзай Суханов поделился, что в 2014 году, когда он только приехал в Украину, он имел возможность получить украинский паспорт, дав взятку. Ведущий от этого предложения отказался:

"Единственное мне намекнули на взятку в 10 тысяч при Петре Порошенко. Не буду показывать пальцем, но при его временах была такая такса. Я отказался. Потому что в 2014 году я ехал в страну, которая должна меняться, перезагружаться, по-настоящему становиться европейской. Позиция не продается. Это странно, стать на сторону страны, а потом покупать паспорт. Это бред для меня. Я отказался, конечно", — рассказал Суханов.

Алексей Суханов получил украинский паспорт / Фото: instagram.com/suhanov.official

Но впоследствии ведущий все же получил вожделенный украинский паспорт:

"Потом Зеленский предоставил гражданство, за что я благодарен, это честь для меня, я ни минуты не пожалел, и горжусь тем, что я гражданин Украины. Украинское гражданство – это большая честь, это почетно, и в голове иностранцев это должно запечатлеться. Эта страна достойна лучшего", — сказал ведущий.

Отметим, что Алексей Суханов родился в России. В 2011 он начал работать ведущим на одном известном телеканале. Сейчас же Алексей Суханов ведет токшоу "Говорить вся країна".

Напомним, ранее Алексей Суханов рассекретил, кто является его утешением во время войны и что он считает не ко времени.

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