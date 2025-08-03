Суханов резко отреагировал на желание россиянина Галкина дать концерт в Украине

Алексей Суханов, Максим Галкин

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Известный журналист и телеведущий Алексей Суханов резко высказался по поводу желаний российских артистов в будущем давать концерты в Украине.

Шоумен высказал категорическую позицию относительно возможного возвращения российских исполнителей на украинскую сцену. Его реакция прозвучала после заявлений Максима Галкина и Андрея Макаревича о потенциальных концертах в Украине. Суханов отметил, что, по его мнению, общество еще не оправилось от войны и многих уроков истории, чтобы позволить себе это.

"Когда мы простудились, потому что посидели на сквозняке или подхватили вирус, то мы пытаемся на день-два остаться дома ради иммунной системы. Чтобы дать ей немного встать на ноги. И уже тогда можно выходить и заниматься своими делами. Я уверяю, что пока украинское общество в определенной степени не "поправилось", чтобы сюда приезжали исполнители из России. И когда мы поймем все, тогда они могут приезжать. А пока мы на опасном пределе. Мы снова можем замкнуть круг", — отметил телеведущий в комментарии "Новости.LIVE".

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Алексей Суханов / © instagram.com/suhanov.official

Осознавая, что некоторые российские артисты действительно поддерживают Украину, Суханов все же убежден, что этого недостаточно, чтобы перестать считать их "чужими" в контексте нашего государства. По мнению ведущего, сейчас следует фокусироваться только на собственной культуре.

"Если коротко, то я считаю, что сейчас не пора их пускать сюда. Мы должны упираться в свое, украинское. Они могут поддерживать кого угодно. И большая благодарность им, что они поддерживают Украину, спасибо им большое, но они должны оставаться чужими для Украины. Потому что если мы их будем воспринимать за "своих", мы снова станем не на ту тропу. Братьев у украинцев нет, кроме сознательного украинца", — подчеркнул знаменитость.

Напомним, недавно скандальный продюсер Потап, который во время войны живет за границей, также заговорил о возвращении в Киев.