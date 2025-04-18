Суханов впервые за долгое время заговорил о маме в России и какое у них сейчас общение

Алексей Суханов / © instagram.com/suhanov.official

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Известный журналист и телеведущий Алексей Суханов, который ранее рассказал о покупке недвижимости, прокомментировал отношения с родственниками и друзьями из РФ во время войны.

Знаменитость избегает долгих ответов о близких людях, которые остаются во время войны в государстве-террористке. Однако его позиция остается неизменной – он разорвал связь и вычеркнул из жизни все российское. В интервью YouTube-проекту ТСН "Наодинці" Суханов объяснил, что среди таких людей и его мама, поэтому с началом большой войны он больше не интересуется ее жизнью в России.

"В феврале 22-го общался. Наверное, если бы что-нибудь случилось, сообщили бы. Я не хочу об этом", — отметил ведущий.

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Алексей Суханов / © instagram.com/suhanov.official

Кроме того, Алексей подчеркнул, что Россию на самом деле никак нельзя изменить. Но в то же время предположил, что только очистив всю территорию от оккупантов и построив на этом месте новую страну, можно изменить отношение к той территории. А пока же у шоумена "истощились кредиты доверия".

"Для меня той территории не существует. В моей голове все кредиты она исчерпала и воспользовалась всем. Относительно России, нет, я не верю: она никогда не будет другой. Я не верю в ту оппозицию, потому что я их тоже вижу в многообразии ситуаций. Только если вот закрыть, залить хлоркой, накрыть пленкой, дать постоять лет десять, потом снять, пригласить уборщиц, чтобы это вымыли и запустить новую на том месте страну. Тогда да, а больше никак", - объяснил Суханов.

Алексей Суханов

Звезда говорит, что еще одним замечательным сценарием было бы наделение государства-агрессорки международным лидером, под патронатом которого они могли бы отойти от идеологии диктатора:

"Мне кажется, что единственное спасение для той территории состоит только в том, чтобы назначить там какого-то наместника от международной организации и просто под патронат отдать, чтобы никого их не было у власти, чтобы все перепрограммировали свои мозги. Но о чем говорить, когда алкоголь, отсутствие образования… Но нам надо думать о своем, пытаясь защититься".

Напомним, недавно Алексей Суханов заявил, что готовится стать отцом. Он объяснил, когда это произойдет.