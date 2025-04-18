Суханов высказался о Дмитрии Волканове и кто за ним стоит на самом деле: "Очень уважаю"

Алексей Суханов и Дмитрий Волканов / © instagram.com/suhanov.official

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Известный журналист и телеведущий Алексей Суханов, который ранее рассказывал о покупке квартиры, прокомментировал феномен певца Дмитрия Волканова.

Молодой исполнитель покоряет своим голосом тысячи украинцев и собирает многотысячные залы в Украине. В интервью YouTube-проекту ТСН "Наодинці" Суханов также признался в привержености к артисту. Ведущий говорит, что восхищается талантом и трудоголизмом молодой звезды, который набирает обороты.

"Я его обожаю, насколько он светлый и талантливый. Дмитрий родился, а Бог его в темечко уже поцеловал. Тот талант и целеустремленность в его органике, гармонии. Если мы отмотаем его бэкграунд, он уже преданно работал на сцене во многих даже маленьких городках Украины. Он туда нес свою радость. Конечно, я сейчас рад и горжусь, что он собрал два "Октябрьских дворца", — признался шоумен.

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Дмитрий Волканов

По словам Алексея, певец на самом деле создает свой бренд без постороннего влияния, что еще больше увеличивает его уважение к исполнителю. При этом ведущий вспомнил, как однажды пожелал Дмитрию не потерять себя на этом успешном пути.

"Он крутой. И крутой не потому, что его кто-то раскручивает. Это его труд. Он сам это делает. Он сам, такой трудолюбивый, каждый день где-то дает концерт. Он уже топ-артист. Я ему говорю, что, Димочка, вы только должны себя сохранить, не изменить себе. Это невероятная органика и вокала, и острого юмора, и стендапа, и шоу европейского уровня. Очень уважаю этого человека", — объяснил Суханов.

Напомним, недавно ведущий Алексей Суханов заявил, что скоро станет отцом. Шоумен признался, когда произойдет пополнение в семье.