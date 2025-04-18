Суханов высказался о русскоязычных и когда ситуация в Украине изменится: "Умственно ограниченые"

Алексей Суханов

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Известный журналист и телеведущий Алексей Суханов, который ранее высказался о политических амбициях, прокомментировал тему языкового вопроса.

В интервью YouTube-проекту ТСН "Наодинці" ведущий не скрывал эмоций. Суханов признается, что его возмущают русскоязычные украинцы, которые наотрез отказываются воспринимать родной язык.

"Я считаю, что упорно пренебрегать украинским, презирать его могут только умственно ограниченные люди, которые подхватили вирус так называемого "русского мира", которые не способны думать, не способны себя уважать, не способны критически мыслить. Не бывает страны без языка, без традиций! Мы никогда не станем личностями, если не научимся!" – подчеркнул звезда.

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Алексей Суханов / © instagram.com/suhanov.official

К слову, Алексей не считает здоровым метод навязывания любви к украинскому языку. По мнению ведущего, родной язык сразу закрепится в сознании общества, как только государство обеспечит гражданам качественную жизнь.

"Относительно навязывания. Навязывать никому ничего не нужно. И это, считаю, было ошибкой предыдущей украинской власти, потому что она забыла о самом главном — духе воли, который присущий украинцам. Язык придет к человеку при нескольких обстоятельствах: когда человек будет понимать, что он живет в стране, где он имеет заботу, где он защищен, где есть крутая судебная система, ответственные законодатели и президент, живущий страной, а не своей политической партией, как все предшественники. Только такой путь для того, чтобы язык пришел к человеку. Все остальное - советщина", - поделился мнением Суханов.