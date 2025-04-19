Суханов высказался о Зеленском и подверг резкой критике предателей во власти: "Меня раздражает это"

Алексей Суханов

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Известный журналист и телеведущий Алексей Суханов прокомментировал политическую ситуацию в Украине.

В интервью YouTube-проекту ТСН "Наодинці" шоумен раскритиковал предыдущих президентов Украины и высказался о нынешнем лидере страны Владимире Зеленском. По мнению Суханова, он стал первым, кто действует в интересах нашего государства. Между тем, предшественников Зеленского назвал предателями и возмутился, почему закон обошел их вниманием.

"Я считаю, что это первый президент, который действует на пользу Украине. Хотел бы заметить, что именно Зеленский не сдал Украину. Он стоит принципиально на тех позициях, на которых стоял в начале полномасштабного вторжения. Он не предал, в отличие от всех тех, кто был до него. Целенаправленно разрушались Вооруженные силы Украины. Почему ни один из предыдущих президентов не имеет никакого уголовного дела? Они же, подписав тот же Будапештский меморандум, лист, которым можно было только подтереться, целенаправленно потом разрушали, разрушали, разрушали…" — отметил Алексей.

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Алексей Суханов / © instagram.com/suhanov.official

Ведущий говорит, что большинству политических сил пора идти "на помойку истории". Украинцам, в свою очередь, по словам звезды, следует меняться и совершенствоваться. В частности, прекратить возвращать к власти политиков, которые повторно стремятся возглавить власть с прежними взглядами.

"Некоторым нашим политикам, которые сейчас метят снова к власти, к Верховной Раде, надо уже найти место на помойке истории. И пока мы будем разрешать и приводить их к власти, мы будем рассчитываться жизнью наших детей. Когда мы научимся уже, когда мы включим мозги? Меня раздражает нелепость и тупость. Мне не только болит это, меня раздражает. Мы сами виноваты в том, что сейчас переживаем. И я думаю, что сейчас Украина наша и каждый из нас переживает самые страшные времена. И это последняя возможность. Последняя возможность наконец-то понять, что здесь что-то должно быть и должно работать. А если ты тупенький, то пойди и спроси у более умного. Общайся, книги читай", - объяснил Суханов.

Напомним, недавно в канун Пасхи Алексей Суханов в слезах признался, что его беспокоит в поведении некоторых украинцев.