Суханов высказался об изменении карьеры и готов ли работать политиком

Алексей Суханов

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Известный журналист и телеведущий Алексей Суханов, который ранее рассказывал о маме в РФ, прокомментировал свои политические амбиции.

В интервью YouTube-проекту ТСН "Наодинці" категорически отрицает причастность к власти. К тому же в будущем он не рассматривает смену карьеры на политическую. По словам Суханова, он не считает это дело своим призванием, так что остается на собственном месте. Правда, даже во время телекарьеры ему предлагали вести политическое шоу. Однако звезда отказалась.

Алексей Суханов / © instagram.com/suhanov.official

"Слава тебе Господи, нет. Пожалуйста. Нет, я в эти игры не играю. Я еще раз хочу сказать, что политика – это искусство двух задниц. Я не хочу такого. Нет. Вы знаете, я сразу всех… Меня приглашали не в политику и не советником, слава тебе, Господи, а там были определенные предложения вести политическое шоу. Я сказал, что нет, потому что я же на первой программе всех их куда-нибудь пошлю. Из пустого в пустое – я такого не люблю. Я человек системный, я люблювс по факту", - отметил Суханов.

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Напомним, недавно Алексей Суханов высказался о покупке квартиры в Киеве. Шоумен раскрыл ее площадь.