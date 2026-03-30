Сумская честно призналась, простила ли Паперного после абьюза в браке с ним: "Это страшный диагноз"

Ольга Сумская и Евгений Паперный

Украинская актриса Ольга Сумская впервые откровенно призналась, смогла ли простить экс-супруга Евгения Паперного после случаев насилия в браке.

Артистка не скрывает, о тех событиях ей до сих пор непросто говорить. По словам Сумской на проекте «Тур звездами», это был сложный период, который она не хочет подробно вспоминать. В то же время с годами ей удалось переосмыслить пережитое и отпустить обиды. Актриса подчеркивает, что не держит зла на бывшего и благодарна за совместный опыт.

«То, что было, я даже не хочу вспоминать. Это было что-то неадекватное, о чем обидно сегодня говорить вслух… Но никто не держит зла на душе. Я благодарна за те годы и за тот опыт», — поделилась актриса.

Сумская также отметила, что в подобных ситуациях важно трезво оценивать причины агрессии. Если речь идет о зависимости или серьезных психологических проблемах, человеку стоит помочь — но только тогда, когда есть шанс на изменения. В противном случае, по словам актрисы, необходимо спасать себя.

«Алкоголизм или наркомания — это страшный диагноз. Если есть шанс помочь человеку, которого ты любишь, надо это сделать. Но если это агрессия и все заходит в тупик — Боже упаси, надо бежать и искать другую судьбу», — подчеркнула она.

Актриса убеждена: любовь не должна оправдывать насилие, а безопасность должна быть приоритетом в любых отношениях.

