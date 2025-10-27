Сумская эмоционально ответила хейтерам, которые высмеяли ее чтение радиодиктанта: "Каждый воспринимает по-разному"

Наталья Сумская

Народная артистка Украины Наталья Сумская прокомментировала волну критики на нее после диктовки радиодиктанта национального единства.

Часть слушателей пожаловалась, что актриса начитывала текст слишком быстро, из-за чего многим было сложно успевать писать. Наталья Сумская объяснила, что старалась прежде всего четко придерживаться знаков препинания и помочь слушателям понять структуру текста.

"Я следила, чтобы попасть перед запятой, делала паузы там, где следует, вроде как немножко подсказать, какой знак препинания там ставить. Интересно потом, в конце, почитать весь текст. Хороший текст", — сказала актриса в комментарии "Суспільному".

Звезда призналась, что рада приобщиться к традиции, ведь каждый год украинцы ждут этого события, чтобы проверить свои знания родного языка. Она отметила, что на этот раз текст Евгении Кузнецовой "Треба жити" получился особенно чувственным и волнующим. Относительно замечаний о темпе, знаменитость отнеслась к ситуации с юмором.

"Каждый воспринимает по-разному — кому-то, наоборот, все понравилось. Но да, местами, пожалуй, немного быстро читала. Можно считать, что это был урок по скорописи", — пошутила артистка.

Напомним, недавно Наталья Сумская откровенно рассказала, почему в последнее время отказывается от ролей в кино. Актриса призналась, что имеет собственный принцип, которого придерживается, и объяснила, при каких условиях может снова вернуться на съемочную площадку.