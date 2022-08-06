Сумская о своей дочери, которая живет в России: "Я не буду оправдываться"

Как известно, дочь Ольги Сумской, актриса Тоня Паперная живет в России. Она замужем за российским актером Владимиром Ягличем и имеет от него двоих детей.

В программе "Слава+" Сумская рассказала, что общается с дочерью каждый день.

"Мы общаемся, я ей рассказываю каждый день, она смотрит Telegram-каналы. И те украинцы, поверь мне, которые находятся там, они в курсе тех страшных событий, которые здесь происходят. Они все в отчаянии. Все люди, которые не могут выразиться, они находятся там в режиме террора. Поверь мне, страшного террора", — заверила Сумская.

Ольга Сумская со старшей дочерью / Фото: instagram.com/tony__pepper

Она также добавила, что не станет оправдываться из-за того, что ее дочь сейчас находится в России:

"Ситуация, когда я вроде бы должна была оправдываться, я не буду этого делать. Потому что я не имею права оправдываться перед украинцами за свою дочь перед убитыми горем матерями, которые потеряли своих детей и своих мужчин. Я не имею на это права и я не буду этого делать. Но та тотальная зависимость, которая сегодня есть там и оно пока не сдвинется пока. Потому что шаг налево, шаг направо и все", — об]яснила звезда.

Кроме того, Сумская рассказала и о своей близкой подруге, которая в России известный композитор. Имени подруги Сумская не стала называть по понятным причинам. Актриса заметила, что женщина из-за своей поддержки Украины осталась без работы:

"Я общаюсь с моей ближайшей подругой, это очень известный человек там, это композитор. Она отказалась от каких-либо работ, она безработная, потому что она не поддержала политику своих коллег, выходящих с буквой z. Это не зомби. Ты представляешь себе степень цинизма, когда люди за деньги, зная, что здесь море крови, поддерживают тот режим за такие сумасшедшие деньги", — сказала Сумская.

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