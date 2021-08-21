Всемирный день без косметики: как выглядят украинские звезды без макияжа

Всемирный день без косметики: как выглядят украинские звезды без макияжа

Знаменитости не стесняются показывать свою естественную красоту.

Ежегодно 21 августа во всем мире празднуют День без косметики и макияжа.

Поклонники украинских знаменитостей привыкли видеть кумиров в безупречном виде.Так, на светских мероприятиях, фотосессиях, или съемках клипов селебритис демонстрируют роскошные образы, яркие мейки и идеальные укладки. Впрочем, в повседневной жизни артисты мало чем отличаются от их фанов. Они обожают ходить дома без декоративной косметики и в удобной одежде. Более того, звезды не стесняются показать себя "настоящих" и естественную красоту в Сети.

Редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку, как выглядят украинские звезды с макияжем и без.

Ольга Сумская

Екатерина Осадчая

Тина Кароль

Настя Каменских

Лидия Таран

Олега Мозговая

Джамала

Маша Ефросинина

Камалия

SLAVIA

Леся Никитюк

DOROFEEVA

Напомним, ранее редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку знаменитостей, у которых есть близнецы или двойняшки. Так, есть брат-близнец у владельца "Оскара" Рами Малека.

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