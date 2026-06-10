Сумская ошеломила признанием об измене в театре и скандальном увольнении после 20 лет актерства

Ольга Сумская

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Украинская актриса Ольга Сумская откровенно рассказала о болезненном опыте работы в театре Леси Украинки и последствиях конфликтов в творческой среде.

История артистки разворачивается вокруг почти четырех десятилетий служения сцене. 20 лет своей жизни она посвятила работе в столичном театре, который считала важной частью своей жизни. Атмосфера внутри коллектива со временем начала меняться. Вместо творческой поддержки появились скрытые конфликты. Доверие к людям рядом постепенно разрушалось. Самым болезненным оказался удар со стороны близкой коллеги.

«Мы дружили с одной актрисой в театре Леси Украинки, даже сидели в одной гримерке. Не буду называть ее фамилию. Но потом так сложились обстоятельства, что я узнала, что эта актриса плела интриги против меня. И, собственно, именно благодаря этим интригам я ушла из этого театра. Мне даже обидно признаться, но я была уволена», — призналась артистка в комментарии для ЖВЛ.

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Ольга Сумская

После этого опыта Сумская иначе посмотрела на работу в творческих коллективах. Она вспоминает, что напряжение накапливалось не только из-за личных конфликтов, но и из-за позиции руководства. Ситуация обострялась постепенно, превращаясь в постоянное психологическое давление. В итоге актриса оказалась в среде, где чувствовала постоянное неприятие.

«Жаль, что я потеряла эти годы. Когда тебя не воспринимает руководство, когда против тебя плетут эти интриги, когда идет „война“ против определенных актеров, которые не в когорте любимцев, ты это чувствуешь. И ты постоянно подвергаешься каким-то страшным конфликтам, неприятию, недоразумениям. Вот тогда надо уходить из этого театра и искать новое место работы», — добавила она.

Ольга Сумская

Позже актриса также вспоминала роль тогдашнего руководства театра, в частности Михаила Резниковича, подчеркивая сложные отношения в творческой среде и собственную принципиальную позицию.

Напомним, недавно Ольга Сумская выдала неожиданный секрет начала ее отношений с Борисюком.

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