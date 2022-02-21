Сумская показала эпическое фото, на котором за спиной мужа целуется с любовником Борисюком

Актриса поделилась архивным фото.

Легендарная актриса, народная артистка Украины Ольга Сумская показала своим фанатам довольно эпическое фото.

В Instagram-stories артистка разместила фотографию, на которой за спиной у мужа Евгения Паперного целуется с любовником Виталием Борисюком.

Ольга Сумская и Виталий Борисюк / instagram.com/olgasumska

"Пока муж повернулся к коллеге, поцелуй с любовником… История одного фото…" – поделилась Ольга и добавила, что снимок сделан в 1991 году на банкете после премьеры спектакля "Кандид".

Напомним, Ольга и Евгений были в браке почти пять лет и воспитывали общую дочь Антонину. Впрочем, вскоре Сумская встретила в театре Виталия Борисюка. У них начался бурный роман. История их любви началась во время репетиций 14 февраля в 1991 году. Так, утром Ольга нашла на своем гримерном столике шоколадное сердце, а в нем записку "Приходи завтра ко мне, я съем тебя, как ты этот шоколад". В это время актриса поняла, что влюбилась.

instagram.com/olgasumska

Ольгу сначала мучило чувство вины. Звезда много плакала, но когда поняла, что ей хорошо с Виталием, ушла от мужа. Сумская развелась с Паперным и начала счастливую историю с Виталием. Они живут в браке уже 25 лет.

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