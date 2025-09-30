Сумская рассекретила, как со старшей дочерью Тоней поздравляла экс-супруга Паперного с юбилеем

Ольга Сумская с дочерью Тоней / © Viva

Украинская актриса Ольга Сумская поделилась, как поздравила с 75-летием своего бывшего мужа, народного артиста Украины Евгения Паперного.

Актриса рассказала, что имела возможность сделать это лично. В то же время, артистка поделилась архивными фотографиями из театральных постановок в соцсетях и написала теплые слова экс-супругу.

"Я его поцеловала, подняла бокал шампанского за здоровье", — отметила Сумская в комментарии для Oboz.ua.

По словам артистки, поздравление вызвало удивление у многих ее подписчиков. Фанаты были удивлены, что Сумская до сих пор не забывает многолетние творческие отношения с человеком, который до сих пор является коллегой актрисы. Актриса добавила, что кроме рабочего партнерства их с Евгением объединяет и дочь Тоня.

Ольга Сумская, Виталий Борисюк и Евгений Паперный

Звезда отметила, что Антонина также не забыла о юбилее. Знаменитость подчеркнула, что хочет, чтобы Паперный чувствовал их поддержку до сих пор.

"Она сама все знает! Конечно, поздравила. Мне очень хочется, чтобы Евгений чувствовал нашу поддержку, потому что он знаменитый актер, который отдал сцене десятилетия своей жизни", — подчеркнула актриса.

Ольга Сумская с дочерью Тоней / © instagram.com/olgasumska

Антонина Паперная еще до начала полномасштабной войны переехала в Россию и осталась там. Она замужем за российским актером Владимиром Яглычем, который из-за незаконных поездок в Крым внесен в базу сайта "Миротворец". Супруги воспитывают двоих детей.

После нападения России на Украину Антонина не выехала из страны-агрессора и хранит молчание, продолжая сниматься в российских проектах.

Ольга Сумская нередко сталкивается с критикой из-за того, что ее дочь живет в РФ. Однако актриса объясняет, что Антонина физически не может покинуть Россию, а муж Сумской Виталий Борисюк добавляет, что Тоне, вероятно, вообще не разрешают выезд из страны.

Напомним, недавно Ольга Сумская раскрыла сумму инвестиций в бизнес дочери и объяснила, почему не будет носить одежду ее бренда. Актриса поддержала младшую дочь в старте своего дела, но призналась, что сама не планирует быть ее клиенткой.