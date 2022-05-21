Сумская резко ответила Кондратюку, который посоветовал ей разорвать отношения с живущей в России дочерью

Украинская актриса Ольга Сумская тяжело переживает тот факт, что ее старшая дочь Антонина вместе с мужем и детьми проживает в стране-агрессоре России.

Но, как отметила Народная артистка Украины, если бы она могла что-то изменить, она бы изменила. В комментарии для "Вікна-новини" Сумская призналась, что ей очень больно, когда украинцы выливают на нее много хейта из-за этой ситуации:

"Если бы я, как мама, могла повлиять хоть на что-нибудь, я бы это сделала. Это страшная боль. Очень тяжело, когда ребенок там, и ты не знаешь, когда ты его увидишь. И внуки там. Все то д*р*мо, которое пишут мне некоторые украинцы по поводу этой ситуации – это еще более болезненно", — поделилась актриса.

Ольга Сумская с дочерью / Фото: instagram.com/tony__pepper

Кроме того, она ответила и продюсеру Игорю Кондратюку, который ранее посоветовал Сумской разорвать отношения со старшей дочерью.

"Как я могу повлиять? Никак. Здесь вдруг Игорь Кондратюк взялся мне давать советы. Господин Кондратюк, кто вы такой, что вы советуете мне отказаться от моего ребенка, отречься от него и своих внуков? Я никогда этого не сделаю", — подчеркнула Сумская.

Дочь Ольги Сумскоъ с мужем / Фото: instagram.com/olgasumska

Как известно, старшая дочь Ольги Сумской Антонина живет и работает в России, куда уехала еще в студенческие времена. Там артистка встретила своего мужа, российского актера Владимира Яглича, от которого родила двоих детей.

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