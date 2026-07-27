Сумская сделала болезненное признание о жизни после атак РФ на ее родной микрорайон: "Я знаю их по именам"

Ольга Сумская / © instagram.com/olgasumska

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Народная артистка Украины Ольга Сумская поделилась своими переживаниями в связи с российскими обстрелами Киева и призналась, что больше всего ее поражает стойкость жителей Лукьяновки.

Актриса откровенно рассказала, как переживает массированные атаки на столицу. Для знаменитости эта тема особенно личная, ведь район Лукьяновской станции для нее связан со многими годами жизни. По словам Сумской, каждая прогулка по знакомым улицам сейчас вызывает сильные эмоции. Особенно ее трогают люди, которые, несмотря на опасность, ежедневно выходят на работу. Именно они, убеждена актриса, являются настоящим символом стойкости.

«Я живу всего в 800 метрах от моей родной Лукьяновки. Каждый переулок здесь полон воспоминаний. И когда я вижу этих продавщиц, которые на фоне разбомбленного Лукьяновского рынка продолжают торговать, я не могу сдержать эмоций. Это же все мои знакомые: женщины, у которых я годами покупаю творожок, сметанку, помидоры. Я знаю их по имени. Для меня они — настоящий образец мужества, несокрушимые украинцы», — поделилась Ольга Сумская в шоу «Хто зверху?».

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Ольга Сумская / © facebook.com/osumska

Артистка также призналась, что любимое дело помогает ей находить силы. Несмотря на постоянное психологическое напряжение, она продолжает работать, а творчество стало для нее возможностью хотя бы ненадолго отвлечься от реалий войны.

«Любимая профессия поддерживает меня в тонусе уже много лет. Я очень хорошо понимаю слова Леси Никитюк из ее интервью — они тронули меня до слез, потому что это состояние, которое сейчас переживает большинство из нас. Меня невероятно вдохновляют съемки и творческие встречи. В частности, участие в шоу "Хто зверху?", где я участвую впервые. Для "Нового канала" это особый, юбилейный сезон, а для меня — юбилейный год. Все так символично совпало!» — поделилась легендарная актриса.

Отметим, что в последние недели Киев регулярно подвергается массированным российским атакам. Одним из районов, который неоднократно попадал под обстрел, стала Лукьяновка. Именно там расположен Лукьяновский рынок, который хорошо знает Ольга Сумская и куда она много лет ходит за покупками.

Напомним, недавно Ольга Сумская в преддверии своего 60-летия продемонстрировала фигуру в купальнике и осуществила давнюю мечту.

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