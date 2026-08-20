Сумская в эпицентре взрывов, а Ефросинина — на связи с мужем: как звезды пережили атаку на Киев

Ольга Сумская, Маша Ефросинина, атака на Киев 20 августа

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В ночь на 20 августа украинские знаменитости, как и тысячи киевлян, скрывались от российской атаки в укрытиях, паркингах и коридорах, а утром показали последствия пережитого.

Как известно, российские войска ночью 20 августа совершили очередную массированную атаку на Киев, применив ударные беспилотники и ракеты. В столице раздалась серия взрывов, а последствия обстрела зафиксировали сразу в нескольких районах города. Повреждения получили жилые дома, медицинские и образовательные учреждения, возникли пожары. Есть по меньшей мере 12 погибших и десятки пострадавших.

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После тяжелой ночи украинские знаменитости начали публиковать кадры и новости из Киева. В частности, в Instagram привлекали внимание мира к очередному российскому террору и выражали соболезнования согражданам.

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Ольга Сумская

Актриса Ольга Сумская показала, как переживала атаку непосредственно во время воздушной тревоги. Звезда находилась в укрытии, когда неподалеку раздалась серия мощных взрывов.

На опубликованных кадрах заметно, насколько сильно артистка была испугана и вздрагивала каждый раз, когда слышала громкие звуки. Находившийся рядом с ней муж даже начал считать взрывы.

«Боже, какой ужас. Это совсем рядом», — эмоционально сказала Сумская.

Ольга Сумская

Маша Ефросинина

Телеведущая накануне получила сообщение от мужа, военнослужащего Тимура Хромаева, которое предупреждало ее об опасности и ночной атаке заранее.

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Так что ведущая решила не рисковать и осталась ночевать в укрытии. Несмотря на пережитое, на следующее утро Ефросинина не стала отменять рабочие планы — вместе с командой она продолжила работать.

Маша Ефросинина

Тарас Цымбалюк

Актер не остался в стороне от трагедии и отреагировал на ночной обстрел столицы. Он отметил цинизм ударов по гражданским и выразил соболезнования семьям погибших. Отдельно актер поблагодарил украинские силы противовоздушной обороны, которые этой ночью защищали столицу от российских ракет и дронов.

«Очередная страшная ночь в столице… Снова тотальная несправедливость, снова циничные удары по мирному населению, снова много раненых, снова погибшие украинцы… Низкий поклон силам ПВО! Искренние соболезнования семьям погибших…», — написал звезда.

Сторис Тараса Цымбалюка

Тина Кароль

Сторис Тины Кароль

Alyona Alyona

Репер обратилась к международной аудитории на английском языке. Артистка подчеркнула, что российская агрессия ежедневно уносит жизни мирных украинцев, и призвала мир не воспринимать подобные атаки как нечто привычное.

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Она также напомнила о необходимости усиления украинской противовоздушной обороны и объявленном трауре 21 августа.

Сторис Alyona Alyona

Соломия Витвицкая

Телеведущая, которая сейчас находится в последнем месяце беременности, также отреагировала на ночной террор. Она обнародовала кадры последствий атаки на столицу и сообщила своим подписчикам актуальную информацию.

Сторис Соломии Витвицкой

Джамала

Сторис Джамалы

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