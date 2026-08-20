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Сумская в эпицентре взрывов, а Ефросинина — на связи с мужем: как звезды пережили атаку на Киев
Звезды показали последствия российского обстрела столицы в ночь на 20 августа и не сдерживали эмоций.
В ночь на 20 августа украинские знаменитости, как и тысячи киевлян, скрывались от российской атаки в укрытиях, паркингах и коридорах, а утром показали последствия пережитого.
Как известно, российские войска ночью 20 августа совершили очередную массированную атаку на Киев, применив ударные беспилотники и ракеты. В столице раздалась серия взрывов, а последствия обстрела зафиксировали сразу в нескольких районах города. Повреждения получили жилые дома, медицинские и образовательные учреждения, возникли пожары. Есть по меньшей мере 12 погибших и десятки пострадавших.
После тяжелой ночи украинские знаменитости начали публиковать кадры и новости из Киева. В частности, в Instagram привлекали внимание мира к очередному российскому террору и выражали соболезнования согражданам.
Ольга Сумская
Актриса Ольга Сумская показала, как переживала атаку непосредственно во время воздушной тревоги. Звезда находилась в укрытии, когда неподалеку раздалась серия мощных взрывов.
На опубликованных кадрах заметно, насколько сильно артистка была испугана и вздрагивала каждый раз, когда слышала громкие звуки. Находившийся рядом с ней муж даже начал считать взрывы.
«Боже, какой ужас. Это совсем рядом», — эмоционально сказала Сумская.
Маша Ефросинина
Телеведущая накануне получила сообщение от мужа, военнослужащего Тимура Хромаева, которое предупреждало ее об опасности и ночной атаке заранее.
Так что ведущая решила не рисковать и осталась ночевать в укрытии. Несмотря на пережитое, на следующее утро Ефросинина не стала отменять рабочие планы — вместе с командой она продолжила работать.
Тарас Цымбалюк
Актер не остался в стороне от трагедии и отреагировал на ночной обстрел столицы. Он отметил цинизм ударов по гражданским и выразил соболезнования семьям погибших. Отдельно актер поблагодарил украинские силы противовоздушной обороны, которые этой ночью защищали столицу от российских ракет и дронов.
«Очередная страшная ночь в столице… Снова тотальная несправедливость, снова циничные удары по мирному населению, снова много раненых, снова погибшие украинцы… Низкий поклон силам ПВО! Искренние соболезнования семьям погибших…», — написал звезда.
Тина Кароль
Alyona Alyona
Репер обратилась к международной аудитории на английском языке. Артистка подчеркнула, что российская агрессия ежедневно уносит жизни мирных украинцев, и призвала мир не воспринимать подобные атаки как нечто привычное.
Она также напомнила о необходимости усиления украинской противовоздушной обороны и объявленном трауре 21 августа.
Соломия Витвицкая
Телеведущая, которая сейчас находится в последнем месяце беременности, также отреагировала на ночной террор. Она обнародовала кадры последствий атаки на столицу и сообщила своим подписчикам актуальную информацию.