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Сумская в образе княгини Ольги показала фото 24-летней давности

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Сумская в образе княгини Ольги показала фото 24-летней давности

Ольга Сумская / instagram.com/olgasumska

Звезда показала архивный снимок.

Украинская актриса Ольга Сумская, которая и сейчас выглядит красиво, в молодости была непревзойденной.

У сториз на своей странице в Instagram звезда показала архивное фото, сделанное 24 года назад. На снимке артистка запечатлена в образе княгини Ольги. Она позирует перед камерой в соответствующем наряде.

Ольга Сумская в образе княгини Ольги / © instagram.com/olgasumska
Ольга Сумская в образе княгини Ольги / instagram.com/olgasumska

К слову, Ольга тогда была на открытии Михайловского Златоверхого монастыря.

Напомним, звезда любит радовать своих фанатов архивными фото. Недавно она показала снимки со съемочной площадки картины "Иордань". Также актриса показывала фото, сделанное во время съемок сериала "Роксолана".

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