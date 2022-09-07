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Сумская вспомнила, как ее отец отказался от звания народного артиста СССР: "Он был принципиальным"

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Сумская вспомнила, как ее отец отказался от звания народного артиста СССР: "Он был принципиальным"

Ольга Сумская / Фото: instagram.com/olgasumska

Украинская актриса Ольга Сумская почтила память своего отца, актера Вячеслава Сумского.

Вчера, 6 сентября, украинскому актеру Вячеславу Сумскому исполнилось бы 88 лет. Поэтому его дочь – Ольга Сумская – почтила память отца.

В своем Instagram знаменитость показала архивные черно-белые кадры с родным человеком и вспомнила, каким папа был при жизни.

Ольга Сумская почтила память папы / © instagram.com/olgasumska
Ольга Сумская почтила память папы / Фото: instagram.com/olgasumska

"6 сентября твой день рождения, мой родной. Я знаю, что ты всегда рядом! Боль утраты никогда не исчезнет, ты просто живешь с этим…" – трогательно написала актриса.

Ольга Сумская почтила память папы / © instagram.com/olgasumska
Ольга Сумская почтила память папы / Фото: instagram.com/olgasumska

Сумская вспомнила один эпизод детства, как отец отказался от звания народного артиста СССР, от высшей награды того времени. Ольга Вячеславовна рассказала, что отец был при жизни принципиален. Когда ему присвоили почетное звание, он отказался. А все потому, что Вячеслав Сумский считал себя народным артистом только Украины.

Ольга Сумская почтила память папы / © instagram.com/olgasumska
Ольга Сумская почтила память папы / Фото: instagram.com/olgasumska

"Помню эпизод с детства… Тогда мы жили в Запорожье, родители работали в театре им. В.Магара… На собрании труппы объявили, что Вячеславу Сумскому подписано звание народного артиста СССР! Это самая высокая награда того времени (70-е годы) для актера после государственных премий... На что папа сказал: "Я отказываюсь от этого звания, потому что я народный артист Украины и мне этого достаточно", лишив себя многих привилегий... Таким он был. Безгранично талантливым и принципиальным во всем...", — поделилась Сумская.

Ольга Сумская почтила память папы / © instagram.com/olgasumska
Ольга Сумская почтила память папы / Фото: instagram.com/olgasumska

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