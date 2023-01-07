Мюзикл вышел в 2001 году и в свое время был одним из самых любимых у украинцев.

Народная артистка Украины Ольга Сумская сегодня, 7 января, в Рождество вспомнила, как снималась в знаменитом мюзикле "Вечера на хуторе близь Диканьки" по мотивам произведения Николая Гоголя.

На странице в Instagram актриса поделилась фрагментом видео, где она вместе с Веркой Сердючкой спорит из-за того, что произошло с кузнецом Вакулой. Кроме того, Сумская показала, что осталось за кадром и не вошло в мюзикл.

"Рождественское… Для поклонников нашего легендарного мюзикла "Вечера на хуторе близь Диканьки". Видео – "за кадром", или материал, который не вошел в фильм… Чего только стоит наша драка двух сплетниц вместе с Веркой Сердючкой! Разве я могла подумать, что именно этот небольшой эпизод и моя "дура с розой", которую мне предложил сыграть Семен Горов, так запомнится зрителям! Конечно, дуэт состоялся благодаря партнерству с талантливым Андреем Данилко, который выдавал такие импровизации, что каждый раз съемочная группа была в восторге! Золотое время украинского телевидения…" – рассказала Ольга Сумская.

В свою очередь, поклонники артистки поблагодарили ее за теплые воспоминания и поделились, смотрят ли сейчас этот мюзикл: "Как я любила этот мюзикл! Всегда смотрела на Рождество. Песня, которую Повалий исполняет – одна из любимых. А теперь из-за нее, Лорак и Киркорова не могу смотреть", "тоже теперь не могу смотреть. Эти трое плохих (Лорак, Киркоров, Лолита) испортили такой замечательный мюзикл", "Оля, как нам нужен новый украинский мюзикл! С этими эпизодами! Верю, что вам под силу зажечь наших режиссеров на такую авантюру. Этот шедевр люблю, но, как и большинство украинцев, смотреть не могу из-за доминирования русского. Запретить их просто. Но людям нужна альтернатива украинская!".

Отметим, что мюзикл "Вечера на хуторе близь Диканьки" был снят в 2001 году украинским режиссером Семеном Горовым. Однако в нем снялось немало звезд, которые поддерживают кровавую политику путина и вторжение россии на территорию Украины в наше время. Речь идет об Ани Лорак и Таисии Повалий, предавших народ Украины, и которые умалчивают о войне в родной стране, продолжая выступать в России. Филиппа Киркорова, Лолиту, поддерживающих полномасштабную войну в Украине.

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