Сумская вспомнила последний разговор с Егоровой: "Я ей говорю: "Ты сошла с ума"

Ольга Сумская призналась, что скандальные заявления когда-то ее подруги Снежаны Егоровой просто ошеломили ее.

Актриса поделилась, что оборвала с путинисткой любое общение. Сумская напомнила, что с Егоровой начало что-то не так происходить еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину:

"Я не общаюсь после тех страшных событий, ее заявлений, ее поста в Facebook. Я ошеломлена. Все закончилось. Она начала свою политическую деятельность, задолго, если вы заметили. Она была в оппозиции и еще тогда, в то время можно было это как-то слушать и это как-то воспринималось. А уже тогда, когда произошли кровавые события, началась война, убивали украинцев.И вдруг такой пост. Почему так? Это какая-то страшная метаморфоза с человеком. Я не знаю, что может произойти, чтобы так изменить Украине и своей родине", — сказала Сумская в программе "Слава+".

Сумская вспомнила последний разговор со Снежаной Егоровой, в котором рассказала ей, что происходит в Украине:

"Последний наш разговор, я ей рассказывала, что Киев бомбят, что мы потеряли маму и это самое ужасное. Говорю: "Ты сошла с ума? Зачем ты это пишешь? Летят бомбы". Она была тоже шокирована. Она не знала. Это, знаешь, такой тупик, когда человек уже не знает, что ответить и просто эмоции", — сказала Сумская.

Напомним, что за два дня до полномасштабного вторжения РФ в Украину Снежана Егорова в своем фотоблоге заявляла, что поддерживает признание президентом Путиным самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР" и выступает за "российский мир".

Читайте также: