Супермодель Джиджи Хадид арестовали в аэропорту за хранение марихуаны

С американской супермоделью Джиджи Хадид произошла неприятная ситуация в аэропорту, когда она летела из США на Каймановы острова.

28-летнюю звезду модельного бизнеса задержали, когда нашли в ее багаже марихуану и "посуду для ее употребления" во время прохождения таможни в аэропорту. Психотропное вещество также было найдено и в багаже подруги Хадид Лии Николь Маккарти, с которой она путешествовала, пишет JustJared.

Джиджи и Лия были арестованы по "подозрению во ввозе ганджи и посуды, используемой для употребления ганджи". Их доставили в центр содержания заключенных, а затем отпустили под залог.

Джиджи Хадид / Фото: instagram.com/gigihadid

Хадид и его подруге были предъявлены обвинения и они обе признали себя виновными по обвинениям. Обе были оштрафованы на тысячу долларов.

Как позже прокомментировал представитель Джиджи Хадид, она приобрела марихуану на законных основаниях в США и имела медицинскую лицензию:

"Джиджи путешествовала с марихуаной, приобретенной на законных основаниях в Нью-Йорке с медицинской лицензией. Она также разрешена для использования в медицинских целях на Большом Каймане с 2017 года. Ее послужной список остается чистым, и она наслаждалась остатком своего времени на острове", – сказал представитель модели.

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