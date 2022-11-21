Суперприз для победительницы "Голоса країни-12": фольклористка Мария Квитка получит запись песни, ее ротацию на радио и клип

Вчера на телеканале ТЕТ состоялся грандиозный суперфинал главного вокального проекта "Голос країни-12". Суперфинал проходил в специальном формате, который соответствовал военному времени. Локацией для вечера украинской песни стала станция киевского метрополитена Майдан Незалежности, которая с начала полномасштабной войны является знаковым местом встречи украинцев и проведение важных событий.

По результатам зрительского голосования, победительницей "Голоса країни-12" стала хранительница украинской культуры Мария Квитка из команды "Второй шанс". К победе фольклористку и сборницу украинской песни привели народные тренеры – Андрей Мацола и Александра Зарицкая, спасши девушку на этапе “Нокаутов” от вылета из проекта. Получив свой второй шанс, Мария не подвела тренеров в финале и победила с песней на слова Тараса Шевченко "Реве та стогне".

" Второй шанс" выполнил свою миссию на проекте. Поскольку мы народная команда и народные тренеры, для нас эта победа – большое спасибо людям и подтверждение того, что мы сделали свою работу качественно. Для нас это самое главное", – сказал народный тренер и меценат Андрей Мацола.

Девушка получила кубок победителя от проекта "Голос країни", а также главный музыкальный суперприз проекта от мецената Андрея Мацолы — запись песни, ее ротацию на радио и съемки видеоклипа. Так что музыкальный путь Марии Квитки только начинается.

Напомним, в суперфинале проекта, голосуя за своих любимых участников, зрители донатили приобретение комплектов для разминирования освобожденной украинской земли на юге. Денежные средства, полученные от голосования в финале, автоматически пойдут на эту благотворительную цель. Благотворительная инициатива реализуется совместно с фондом компетентной помощи армии Вернись живым и платформой Dobro.ua.