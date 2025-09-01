Супруг MamaRika впервые ответил на слухи о беременности жены: "Не всегда зависит от нас"

MamaRika с мужем / © instagram.com/mamarika_official

Украинский шоумен Сергей Середа впервые отреагировал на слухи вокруг беременности его жены, певицы MamaRika.

Дело в том, что звездных супругов заподозрили в ожидании второго малыша после выхода нового хита певицы. В частности, в строках песни "Одне питання" появляются такие слова: "Сначала мы вдвоем, потом втроем, а сейчас вчетвером". Это породило немало слухов. Одни предполагали, что артистка беременна во второй раз, а другие же видели в тексте речь об их домашнем любимце, собачке Роки, как члене семьи.

В итоге Сергей расставил все точки над "і". Он сначала попытался отшутиться, мол, "надо послушать песню", потому что он вне контекста. Но после шуток признался, что сейчас MamaRika не беременна. Он добавил, что для них обоих рождение еще одного ребенка — очень серьезный шаг, к которому они пока не готовы. Поэтому сейчас они воспитывают только своего первенца Давида.

MamaRika с мужем и сыном / © instagram.com/mamarika_official

"Надо послушать песню. Можно ли первый триместр считать беременностью? Тогда нет (не беременна — прим. ред.). Это не всегда зависит от нас, но и от качества определенных штук. Если откровенно и без шуток, то не очень хочется. Когда вспоминаешь, как много времени ты уделяешь ребенку, от чего ты отказываешься..." — признался Середа в комментарии "Люкс ФМ".

